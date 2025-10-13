Boris Becker sorgt sich um Alexander Zverev. Der 57-Jährige erneuert seine Kritik an Zverevs Team und wirft dem Hamburger vor, mit forschen Aussagen von eigenen Schwächen ablenken zu wollen.
Berlin - Die deutsche Tennis-Legende Boris Becker zeigt sich besorgt über die derzeitige Leistung von Alexander Zverev und übt scharfe Kritik an den jüngsten Auftritten des Weltranglisten-Dritten. "Weltspitze sieht anders aus. Ich dachte wirklich, er klopft an die Tür von Sinner und Alcaraz. Sascha rennt seiner Form hinterher", sagte Becker im gemeinsamen Podcast mit Andrea Petkovic.