Tennis: Anisimova und Sabalenka kämpfen um US-Open-Titel

Nach einem dramatischen Halbfinale erfüllen sich die US-Hoffnungen auf ein US-Open-Finale mit einer amerikanischen Tennisspielerin. Anisimova beweist Nervenstärke. Auch Sabalenka muss hart arbeiten.
New York - Nervenstark hat die amerikanische Wimbledon-Finalistin Amanda Anisimova erstmals das Endspiel der US Open erreicht und fordert Titelverteidigerin Aryna Sabalenka heraus. In einem wechselhaften und packenden Halbfinal-Krimi rang die Weltranglisten-Neunte die Japanerin Naomi Osaka 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3 nieder.