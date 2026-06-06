Die Qualifikantin Maja Chwalinska hält anfangs mit der haushohen Favoritin Mirra Andrejewa mit, verliert dann aber doch klar das Finale in Paris. Für die Siegerin ist es eine Titel-Premiere.
Paris - Als der größte Erfolg ihrer noch jungen Karriere perfekt war, fiel Mirra Andrejewa auf die Knie und schlug die Hände vors Gesicht. Die russische Tennisspielerin hielt im Finale der French Open dem großen Titel-Druck stand und stoppte den sensationellen Lauf der Qualifikantin Maja Chwalinska. Die 19-Jährige setzte sich mit 6:3, 6:2 gegen die krasse Außenseiterin aus Polen durch und feierte ihren ersten Grand-Slam-Titel.