Tennis: Als top gesetzter Profi: Zverev verliert Auftakt

Alexander Zverev war einer der Favoriten in Indian Wells und stand an Nummer eins der Setzliste. Doch sein Turnier ist nach gut drei Stunden schon wieder vorbei.











Indian Wells - Olympiasieger Alexander Zverev hat als top gesetzter Spieler des Tennis-Turniers in Indian Wells sein Auftaktmatch verloren und ist direkt ausgeschieden. Nach dem Freilos in Runde eins unterlag der 27 Jahre alte Hamburger dem Niederländer Tallon Griekspoor 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7). Seit der Final-Niederlage bei den Australian Open hat Zverev von acht Partien vier verloren. Griekspoor ist die Nummer 46 der Weltrangliste und nutzte nach 3:07 Stunden seinen 6. Matchball. Die Nummer eins der Weltrangliste rückt für Zverev trotz der Sperre für Jannik Sinner in weite Ferne.