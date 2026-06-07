Tennis: Alexander Zverev krönt seine Karriere – und schreibt Geschichte

1 Da ist das Ding: Alexander Zverev mit dem Siegerpokal der French Open. Foto: Imago/Anadolu Agency

Tennisprofi Alexander Zverev feiert seinen ersten Grand-Slam-Sieg. Für diese Leistung gebührt ihm nach Meinung unseres Autors Jochen Klingovsky größter Respekt – uneingeschränkt.











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Was für eine Erlösung! Olympiasieger ist Alexander Zverev längst, er gewann zwei WM-Titel und gehört seit fast einem Jahrzehnt zu den fünf besten Tennisspielern der Welt. Nur ein Erfolg bei einem der vier Grand-Slam-Turniere fehlte ihm bislang – doch auch dieser Fluch ist nun besiegt. Nach drei Final-Niederlagen (US Open 2020, French Open 2024, Australian Open 2025) holte Zverev (29) zum großen Schlag aus: Er gewann den Titel in Paris und krönte damit seine Karriere.