Alexander Zverev in Miami im Achtelfinale

1 Alexander Zverev hat in Miami auch sein zweites Spiel gewonnen. Foto: Lynne Sladky/AP/dpa

Der Tennis-Olympiasieger kommt langsam wieder in Schwung. In Miami hat er bei seinem zweiten Auftritt nur am Anfang ein paar Probleme.











Miami - Alexander Zverev hat beim Masters-1000-Turnier in Miami nach anfänglichen Schwierigkeiten das Achtelfinale erreicht. Der Tennis-Olympiasieger von 2021 setzte sich in Florida in seinem Drittrunden-Spiel gegen den Australier Jordan Thompson mit 7:5, 6:4 durch. Zverev (27) verwandelte nach 1:27 Stunden seinen zweiten Matchball.