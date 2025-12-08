Teneriffa: Video zeigt Wucht der Riesenwellen

Im Internet kursiert ein Video, das die Riesenwellen an dem Naturpool auf Teneriffa zeigt, an dem sich gestern das Unglück ereignete.
Am 7. Dezember 2025 kam es im Westen der Insel Teneriffa, in einem natürlichen Meerwasserbecken im Gebiet von Isla Cangrejo (Region Santiago del Teide), zu einem tragischen Zwischenfall. Eine Riesenwelle überraschte dort mehrere Personen und riss sie ins Meer. Drei Menschen verloren ihr Leben, und drei weitere wurden verletzt. Die Behörden hatten zuvor eindringlich vor starkem Wellengang gewarnt. Bereits Anfang November 2025 starben bei ähnlichen Vorfällen drei Menschen.