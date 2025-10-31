Billig, aber riskant: Eine Untersuchung der Stiftung Warentest zeigt, dass viele Produkte auf Temu und Shein EU-Sicherheitsvorgaben verletzen – darunter Schmuck, Babyspielzeug und Ladegeräte.
Die Stiftung Warentest hat 162 Produkte untersucht, die über die chinesischen Online-Marktplätze Temu und Shein verkauft werden. Das Ergebnis fällt vernichtend aus: 110 der getesteten Artikel erfüllen die EU-Sicherheitsanforderungen nicht. Besonders kritisch waren Schmuckstücke, Babyspielzeug und USB-Ladegeräte.