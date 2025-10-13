Temptation Island VIP: So tickt die neue Moderatorin Janin Ullmann

Janin Ullmann hat Lola Weippert als Moderatorin von "Temptation Island VIP" abgelöst und führt durch die aktuelle Staffel. Ein Blick auf ihre bisherigen Karriere-Stationen, ihre kommenden Projekte - und die prominenten Männer, mit denen sie Schlagzeilen machte.
Seit Anfang Oktober zeigt RTL+ die sechste Staffel von "Temptation Island VIP". Als neue Moderatorin führt Janin Ullmann (43) durch die Show, die im Sommer auf Korfu gedreht wurde. Die Wahl-Hamburgerin ist seit vielen Jahren eines der bekanntesten TV-Gesichter Deutschlands. Sie hat auf dem Bildschirm schon vieles ausprobiert. Auch privat sorgte sie für Schlagzeilen.