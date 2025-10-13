Temptation Island VIP: So tickt die neue Moderatorin Janin Ullmann

Janin Ullmann hat Lola Weippert als Moderatorin von "Temptation Island VIP" abgelöst und führt durch die aktuelle Staffel. Ein Blick auf ihre bisherigen Karriere-Stationen, ihre kommenden Projekte - und die prominenten Männer, mit denen sie Schlagzeilen machte.

Seit Anfang Oktober zeigt RTL+ die sechste Staffel von "Temptation Island VIP". Als neue Moderatorin führt Janin Ullmann (43) durch die Show, die im Sommer auf Korfu gedreht wurde. Die Wahl-Hamburgerin ist seit vielen Jahren eines der bekanntesten TV-Gesichter Deutschlands. Sie hat auf dem Bildschirm schon vieles ausprobiert. Auch privat sorgte sie für Schlagzeilen.

Berufliche Stationen Ihr Moderationsdebüt feierte Janin Ullmann 2000 bei Viva, damals noch unter ihrem Mädchennamen Reinhardt. Bei dem Musiksender war sie bis 2005 in "Interaktiv" und "Inside" zu sehen - unter anderem an der Seite von Oliver Pocher (47). Danach konzentrierte sie sich erstmal auf die Schauspielerei. In der ProSieben-Telenovela "Lotta in Love" spielte sie 2006 die Hauptdoppelrolle Lotta und Alex. Auch ihr musikalisches Talent bewies sie in der Serie und sang alle Lieder selbst.

Nach weiteren Schauspiel-Auftritten etwa in der "ProSieben Märchenstunde oder auch "Die Bienen - Tödliche Bedrohung" kehrte sie 2012 zum Fernsehen zurück. Beim NDR absolvierte sie ein journalistisches Volontariat und stand für den Sender für Sendungen wie "extra 3" oder "Lieb & Teuer" vor der Kamera.

2017 wechselte sie dann wieder zum Privatfernsehen. Sie moderierte unter anderem das Lifestyle-Magazin "red.STYLE" auf sixx und "Das Ding des Jahres" bei ProSieben. Dann folgte der Wechsel ins RTL-Lager. Von 2022 bis 2025 moderierte sie auf RTL+ die Reality-Show "Make Love, Fake Love". Im Mai 2025 wurde dann bekannt, dass sie Lola Weippert (29) bei "Temptation Island" und "Temptation Island VIP" ablöst. Noch während der Dreharbeiten wurde im Juni bekannt gegeben, dass sie künftig auch bei der wöchentlichen RTL-Sendung "Gala" mitmischen und neben Annika Lau (46) feste Moderatorin des Lifestyle-Formats wird.

Die Moderatorin als Kandidatin

Ullmann, die 2014 bei Til Schweigers Filmhit "Honig im Kopf" zu sehen war und hin und wieder auch als Synchronsprecherin aktiv ist, ist zudem in den vergangenen Jahren in diversen Shows als Kandidatin aufgetreten. So vertrat sie 2016 ihr Herkunftsbundesland Thüringen bei der ProSieben-Tanzshow "Deutschland tanzt", erreichte 2022 den zweiten Platz bei "Let's Dance", besiegte 2023 bei "Schlag den Star" Jeanette Biedermann und nahm 2025 bei "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" teil.

Gescheiterte Ehe

Im Juli 2016 hatte die TV-Tausendsasserin ihren langjährigen Partner, den Schauspieler Kostja Ullmann (41), geheiratet und seinen Nachnamen angenommen. Im Dezember 2018 überraschte das Paar mit seiner Trennung. "Seit zwölf Jahren haben wir unser Privatleben so gut es geht geschützt und aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Jetzt sehen wir uns leider durch medialen Druck gezwungen, uns zu äußern: Leute, wir haben uns getrennt. Wir kommen klar damit, ihr hoffentlich auch", verkündeten sie damals mit einem gemeinsamen Statement auf ihren Instagram-Accounts.

Doch so einfach war das Klarkommen wohl doch nicht, wie sie im Frühjahr 2025 in der Sendung "Gala" verriet. Sie sei auch Jahre danach noch "sehr traurig" gewesen. "Aber es war schon nach der Trennung sehr, sehr schwierig, weil ich mich gar nicht alleine kannte. Ich kannte mich immer nur als Paar." Eine Gesprächstherapie habe ihr schließlich geholfen, ihre eigenen Bedürfnisse besser kennenzulernen und auch Grenzen zu setzen. "Ich bin viel mehr zu mir gekommen."

Den Namen ihres Ex-Mannes behält sie aber weiter. "Ja, weil ich mich mit diesem Namen total identifiziere. Also, das bin einfach ich", betonte sie in dem Interview. "Ich habe ihn auch voller Stolz angenommen und ich mag das. Ich mag Janin Ullmann, wie das klingt."

Zuletzt zeigte sie sich als glücklicher Single. Im Juli postete sie in einer Instagram-Story: "Ich weiß nicht warum, aber ich bin aktuell so happy wie noch nie mit mir selbst." Sie habe das Gefühl, dass sie "noch nie so sehr bei mir war, wie jetzt". Einen Partner wolle sie deshalb nur noch, wenn "ich mindestens genau so glücklich bin, wie gerade - oder mehr. Darunter mache ich es nicht".

Was es mit Clueso und Neymar auf sich hat

Aber nicht nur mit ihrer gescheiterten Ehe, auch mit zwei anderen prominenten Männern sorgte die 43-Jährige für Aufsehen. So verriet sie, dass Sänger Clueso (45) ihre erste große Liebe war. Die beiden, die noch immer gut befreundet sind, kennen sich seit ihrer Jugend. Beide wuchsen in Erfurt auf und gehörten zu einer Clique, die Breakdance, Hip-Hop und Graffiti liebte.

2020 wurde dann über eine Liaison mit Fußballstar Neymar (33) spekuliert, nachdem gemeinsame Fotos aufgetaucht waren. Was genau die beiden verbunden hat, verriet Ullmann nicht. Gegenüber RTL bilanzierte sie lediglich: "Es war eine schöne und interessante Zeit."