«Temptation Island VIP»: Nach RTL-Treuetest-Show: Paar heiratet und erwartet Baby

1 Werden Eltern: Lisa-Marie und ihr Freund "Akka". Foto: Kimberly Schäfer/RTL/dpa

Influencerin Lisa-Marie Straube und Realityshow-Teilnehmer Furkan «Akka» Akkaya kennen sich erst seit 2023. Nun werden sie Eltern. Es ist der vorläufige Höhepunkt einer Liebe im Schnelldurchlauf.











Köln - Seit nun schon einigen Staffeln zerbrechen in der RTL-Treuetest-Realityshow "Temptation Island" reihenweise Beziehungen. Bei der Influencerin Lisa-Marie Straube und Furkan Akkaya lief es nicht nur etwas, sondern völlig anders. In einem Interview vor der Ausstrahlung der neuen und bereits im Frühsommer auf der griechischen Insel Korfu aufgezeichneten Promi-Staffel für RTL+ verrieten die 23-Jährige und der ehemalige "Too Hot to Handle"-Teilnehmer: Wir sind mittlerweile verheiratet - und erwarten ein Baby!