Ab 11. November zeigt RTL+ neue Folgen von "Temptation Island VIP". Dabei ziehen acht Promis getrennt von ihrem Partner in eine Villa, in der sie zwei Wochen mit jeweils einer Gruppe flirtwilliger Verführerinnen und Verführer leben und sich dem Treuetest stellen. Welche Paare machen mit und auf welche gemeinsame Geschichte blicken sie zurück?

Emmy und Udo

Emmy Russ (22) aus Madrid und Udo Bönstrup (26) aus Osnabrück lernten sich bei "Promi Big Brother" 2020 kennen. Im März 2021 machte Russ ihre Beziehung öffentlich, derzeit lebt das Paar in einer Fernbeziehung. Das Beziehungsexperiment soll zeigen, wie es mit den beiden weitergeht. "Nach dem Projekt kann ich mir vorstellen, zusammenzuziehen und zu heiraten", erklärt Russ im RTL-Interview. "Eine Hochzeit kann ich mir nicht vorstellen, das ist moderne Sklaverei", erklärt dagegen ihr Partner. "Ich liebe dich" haben beide noch nicht zueinander sagen können.

Sandra und Juliano

Sandra Janina (21) und Juliano Fernandez (22) aus Erfurt und Erlangen lernten sich kurz vor dem zweiten Lockdown kennen und sind seit November 2020 ein Paar. Der Ex-"Are you the One?"-Kandidat will herausfinden, ob seine Freundin trotz ihres jungen Alters die Richtige ist, um eine Familie zu gründen. Die ehemalige "Love Island"-Kandidatin will hingegen prüfen, ob sie ihrem Partner wirklich vertrauen kann. Juliano betont, er habe noch sein eigenes Leben und erzählt ihr daher nicht immer alles.

Paulina und Henrik

Influencerin Paulina Ljubas und "Love Island"-Star Henrik Stoltenberg (beide 24 und aus Köln) sind seit November 2020 zusammen und leben seit März 2021 in einer gemeinsamen Wohnung. Er will seiner Freundin seine Treue beweisen, sie möchte sich und der Öffentlichkeit beweisen, dass die Beziehung standhaft ist. "Paulina ist für mich die sexy Angelina Jolie der heutigen Zeit. Ich weiß nicht, was ich nicht an ihr liebe", schwärmt Stoltenberg vor der Show von seiner Partnerin, die er durch einen gemeinsamen Freund kennengelernt hat.

Kate und Jakub

Von Hochzeit bis Trennung ist für dieses Paar nach dem Experiment alles möglich: Reality-TV-Star Kate Merlan (34, "Das Sommerhaus der Stars") und Fußballspieler Jakub Jarecki (25) kennen sich seit März 2020 und sind seit dem 18. November 2020 ein Paar. Beide glauben fest, dass sie den Treuetest bestehen werden. Kate möchte jedoch die Bestätigung, dass der feierwütige Jakub ihr wirklich treu bleiben kann.