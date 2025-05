Die Dreharbeiten zur 6. Staffel von „Temptation Island VIP“ haben begonnen. Damit stehen auch die ersten Details fest! Mit dem Start der neuen Staffel hat die Produktion nicht nur die Kameras rollen lassen, sondern auch gleich die prominenten Paare enthüllt, die sich in das gefährliche Spiel der Verführung wagen.

„Temptation Island VIP“: Diese Paare sind in der 6. Staffel mit dabei

Vanessa & Aleks

Die beiden dürften vielen noch aus der dritten Staffel von „Temptation Island“ in Erinnerung geblieben sein. Damals nahm Aleks gemeinsam mit seiner damaligen Partnerin Christina Dimitriou an dem Format teil – und lernte dort Verführerin Vanessa kennen. Aus der TV-Bekanntschaft entwickelte sich eine Liebesgeschichte: Vanessa und Aleks wurden ein Paar, verlobten sich im November 2024 und leben seit vergangenem Jahr gemeinsam in Dubai.

Ganz ohne Turbulenzen verlief ihre Beziehung jedoch nicht. Im „Sommerhaus der Stars“ wurden Spannungen deutlich, die das Paar vor Herausforderungen stellten. Auch eine Paartherapie half dabei, an der Beziehung zu arbeiten und wieder zueinanderzufinden. Jetzt wagen sie bei „Temptation Island VIP“ den nächsten Beziehungstest mit einer entscheidenden Frage: Ist ihre Liebe stark genug für die Ehe und die gemeinsame Familienplanung?

Foto: RTL / Dustin Leonhard Grieß

Chiara & Wladi

Chiara und Wladi lernten sich auf einer Party kennen und lieben. Doch schon am Anfang der Beziehung wurde Chiara von Wladi betrogen, was Chiara über sein Handy herausfand. Bei „Ex on the Beach“ fanden die beiden wieder zueinander. Bis heute hat Chiara Schwierigkeiten damit, Wladi zu vertrauen. Außerdem ist die Beziehung von Kommunikationsproblemen übersät. Chiara möchte bei „Temptation Island VIP“ Wladi wieder vertrauen und sehen, ob er ihre Grenzen respektiert. Außerdem wollen beide entspannter werden, was die Eifersucht angeht.

Foto: RTL / Dustin Leonhard Grieß

Melissa & Marwin

Die beiden Reality-TV-Stars Melissa und Marwin lernten sich über Instagram kennen – und wurden schnell ein Paar. Doch auch in ihrer Beziehung spielt das Thema Vertrauen eine zentrale Rolle.

Bei „Temptation Island VIP“ wollen die beiden herausfinden, wie sie auf Verführung reagieren. Für Melissa und Marwin ist die Teilnahme nicht nur ein Experiment, sondern auch eine Chance, ihre Beziehung auf ein neues Fundament zu stellen und sie langfristig zu stärken.

Foto: RTL / Dustin Leonhard Grieß

Brenda & Laurenz

Brenda und Laurenz lernten sich in der deutschen Ausgabe von „Too Hot to Handle“ kennen. Was zunächst wie ein spielerisches TV-Flirtformat begann, entwickelte sich schnell zu einer ernsthaften Beziehung. Die beiden Kölner sind seither ein Paar, doch wie stabil ihre Liebe wirklich ist, wollen sie nun bei „Temptation Island VIP“ herausfinden.

Mit ihrer Teilnahme wollen Brenda und Laurenz nicht nur ihre Beziehung auf die Probe stellen, sondern auch stärken. Eifersucht und Unsicherheiten sollen der Vergangenheit angehören. Stattdessen hoffen sie, Vertrauen und Verbundenheit neu aufzubauen.

Foto: RTL / Dustin Leonhard Grieß

Wann wird die 6. Staffel von „Temptation Island VIP“ ausgestrahlt?

Zwar gibt es noch kein konkretes Startdatum, doch fest steht: Die neue Staffel von „Temptation Island VIP“ wird im Herbst 2025 bei RTL+ ausgestrahlt.

Wer moderiert „Temptation Island VIP“?

Seit der 6. Staffel übernimmt Janin Ullmann die Moderation von „Temptation Island VIP“. Zuvor führte Lola Weippert durch die Staffeln 2 bis 5 und stellte die Paare auf die Probe. In der 1. Ausgabe war es Angela Finger-Erben, die den Kandidatinnen und Kandidaten auf den Zahn fühlte.

Um was geht es bei „Temptation Island VP“?

„Temptation Island VIP“ ist eine Reality-TV-Sendung, in der prominente Paare ihre Beziehung auf eine harte Probe stellen. Sie reisen gemeinsam auf eine tropische Insel, werden dort jedoch voneinander getrennt und ziehen in getrennte Villen ein – die Männer in eine Villa mit flirtwilligen Single-Frauen, die Frauen in eine Villa mit charmanten Single-Männern. Über mehrere Tage hinweg leben sie dort in Versuchung, begleitet von Kameras, die jeden Flirt, jede Berührung und jedes Gespräch dokumentieren. Ziel der Show ist es herauszufinden, wie stark das Vertrauen in der eigenen Beziehung wirklich ist. Am Ende jeder Staffel steht die Frage: Kommen die Paare wieder zusammen – oder hat die Versuchung gesiegt?