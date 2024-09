Schon bald begrüßt Moderatorin Lola Weippert wieder 4 Promi-Paare auf der Insel der Versuchung, um ihre Beziehung auf die Probe zu stellen. Die Produktion gab nun den Starttermin sowie die Promi-Paare bekannt:

Wann startet „Temptation Island VIP“ 2024?

Die 5. Staffel der Promi-Ausgabe von „Temptation Island“ feiert am Mittwoch, den 5. Oktober 2025, Premiere. Fans können sich pünktlich um Mitternacht auf die erste Folge freuen.

Wo kann man die 5. Staffel von „Temptation Island VIP“ schauen?

Wie in den vergangenen Jahren wird auch die VIP-Edition von „Temptation Island“ 2024 wie gewohnt auf RTL+ ausgestrahlt. Die fünfte Staffel umfasst 12 Episoden sowie eine spannende Wiedersehensshow. Schon ab dem 25. September können Sie exklusiv auf RTL+ den Staffelopener der neuen Staffel streamen.

Temptation Island VIP 2024: Die Sendetermine im Überblick

1. Folge: 2. Oktober

2. Folge: 9. Oktober

3. Folge: 16. Oktober

4. Folge: 23. Oktober

5. Folge: 30. Oktober

6. Folge: 6. November

7. Folge: 13. November

8. Folge: 20. November

9. Folge: 27. November

10. Folge: 4. Dezember

11. Folge: 11. Dezember

12. Folge: 18. Dezember

Wiedersehensshow: 25. Dezember

Welche Paare sind bei „Temptation Island“ 2024 dabei?

Sarah-Jane Wollny („Die Wollnys“) & Tinush: Sarah-Jane und Tinush sind seit drei Jahren ein Paar und lernten sich über Instagram kennen. Sarah-Jane kämpft mit Unsicherheiten, an denen Sie gerne arbeiten würde. Die beiden sehen sich selten und haben unterschiedliche Freundeskreise. Tinush ist sich noch nicht sicher, ob Sarah-Jane seine absolute Traumfrau ist, schließt es aber nicht aus. Beide wünschen sich, eines Tages Eltern zu werden, doch während Sarah-Jane bereit ist, zögert Tinush noch.

Lisa-Marie & Akka („Too Hot to Handle Germany“): Das Paar lebt gemeinsam in Dubai und lernte sich durch einen gemeinsamen Freund kennen. Bei „Temptation Island“ möchte Lisa-Marie herausfinden, ob Akka ihr treu bleiben kann. Für beide sind Respektlosigkeiten wie schlecht übereinander reden oder freiwilliger Körperkontakt mit anderen absolute No-Gos. Akka ist im Umgang mit Frauen zwar entspannt, doch inzwischen gehen sie nur noch gemeinsam feiern, um Konflikte zu vermeiden.

Jessica & Germain („Are You The One“ & „Ex on the Beach“): Jessica und Germain, die sich bei „Ex on the Beach“ kennenlernten, wohnen seit Kurzem zusammen in Berlin. Jessica will bei „Temptation Island“ beobachten, wie Germain sich unter Alkoholeinfluss beim Feiern verhält. Germain hingegen möchte ihr beweisen, dass er sich verändert hat und nicht mehr der „Fuckboy“ von früher ist.

Rebecca („Der Bachelor“ & „Bachelor in Paradise“) & Adrian („Die Bachelorette“ & „Bachelor in Paradise“): Rebecca und Adrian fanden bei „Bachelor in Paradise“ zueinander, doch seit Adrians Seitensprung in einem Hamburger Club hat Rebecca das Vertrauen in ihn verloren. Adrian lügt sie gelegentlich an, aus Angst, verlassen zu werden, während Rebecca einfach nur Ehrlichkeit von ihm erwartet. Sollte Adrian bei „Temptation Island“ eine Verführerin küssen, wäre das für Rebecca das Ende der Beziehung. Sie betonen jedoch, dass private Angelegenheiten auch privat bleiben sollten und sind sich einig, dass jeder von ihnen eine Bezugsperson ohne emotionale Bindung haben darf.

Wo wurde die 5. Staffel gedreht?

Während es im Vorjahr nach Kroatien ging, wurde die diesjährige Staffel im Frühsommer auf der Insel Korfu in Griechenland gedreht.