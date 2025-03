Temptation Island : Starttermin für neue Staffel steht fest

In wenigen Tagen startet "Temptation Island" in die siebte Staffel. Vier neue Paare wagen das Experiment und testen ihre Liebe auf der Insel der Versuchung. RTL+ zeigt 13 neue Folgen und ein Wiedersehen mit den Teilnehmenden.

Das XXL-Beziehungsexperiment geht in die siebte Runde: Ab dem 20. März läuft die neue Staffel "Temptation Island" bei RTL+. Vier Paare stellen ihre Beziehung auf einer griechischen Insel auf die Probe - getrennt in zwei Villen voller Verführerinnen und Verführer, die alles dafür tun, die Vergebenen zu testen.

Kevin hat Danka schon zweimal betrogen

Danka (24) und Kevin (29) sind seit Mai 2022 zusammen und haben sich bei der Arbeit kennengelernt. Bei seinem Job als DJ kann Danka nicht immer dabei sein. Insta-Stories, die ihn mit anderen Frauen zeigen, sorgen für Misstrauen - nicht zu Unrecht, denn Kevin hat sie bereits zweimal betrogen.

Bei "Temptation Island" will er ihr nun beweisen, dass er auch treu sein kann. "Nur gucken, nicht anfassen!", hat er sich dafür fest auf die Fahnen geschrieben. Übersteht ihre Beziehung das Experiment, wagen die beiden den nächsten Schritt und ziehen zusammen.

Jamy will beweisen, dass er auch harmlos flirten kann

Auch Hillary (27) und Jamy (36) haben sich bei der Arbeit kennengelernt. Hillary hatte damals mit ihren Freundinnen darum gewettet, wer Jamy, den Türsteher eines Clubs, zuerst rumbekommt. Ein Paar wurden sie aber erst drei Jahre später, nachdem sie 2021 über Instagram wieder in Kontakt kamen. Hillary kassierte nachträglich sogar noch die 500 Euro der Wette.

Jamy ist kein unbekannter im Dating-TV: 2020 versuchte er sein Glück bei der Schweizer Bachelorette, 2021 in der ersten Staffel "Are you the one - Realitystars in love". Bei "Temptation Island" will der 36-Jährige beweisen, dass er sich verändert hat und auch flirten kann, ohne dabei Grenzen zu überschreiten.

Wo liegen für Raffaela und Jeremy die Grenzen?

Besonders romantisch klingt die Geschichte von Raffaela (25) und Jeremy (26). Die beiden kennen sich bereits seit ihrer Jugend und hatten damals auch ihren ersten Kuss miteinander. Danach verloren sie sich aus den Augen, bis das Schicksal eingriff: Vor vier Jahren trafen sich wieder - und es funkte sofort.

Bei "Temptation Island" wollen sie nun herausfinden, wie offen ihre Beziehung sein kann. Raffaela hat im Urlaub schon mal einen anderen geküsst. Doch den wenig eifersüchtigen Jeremy lässt das kalt. Gemeinsam wollen sie nun ausloten, wo ihre Grenzen liegen.

Sollten Saskia und Enrico wirklich heiraten?

Das vierte Paar im Bunde sind Saskia (27) und Enrico (28). Die beiden Duisburger haben mit fast zehn Jahren die am längsten bestehende Beziehung unter den diesjährigen Kandidatinnen und Kandidaten; seit 2020 sind die beiden sogar verlobt. Kennengelernt haben sie sich damals über Facebook. Doch trotz ihrer langen gemeinsamen Geschichte stecken sie in einer Krise.

Schuld daran ist vor allem Enricos Schichtarbeit und seine wilden Partynächte mit Freunden, wodurch sich das Paar nur selten sieht. Auf der Insel der Versuchung hoffen sie nun auf Klarheit, ob ihre Bindung noch stark genug für eine gemeinsame Zukunft ist.

Mehr Folgen durch spannende Geschichten

Statt der üblichen zwölf Episoden können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer in dieser Staffel auf 13 Folgen plus ein Wiedersehen freuen - laut RTL, "weil so viel passiert".

Der Staffel-Opener kann bereits ab dem 13. März gestreamt werden. Gedreht wurde die neue Staffel 2024 auf der griechischen Insel Korfu. Wie schon in den Vorgängerstaffeln führt Lola Weippert (28) als Moderatorin durch die Show.