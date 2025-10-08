Temptation Island-Star: Maxime Ocasek ziert neues Playboy-Cover

Profi-Wakeboarderin Maxime Ocasek ist aktuell als Verführerin bei "Temptation Island VIP" zu sehen - und ziert zugleich das Cover des "Playboy". Für das Magazin zeigt sie sich von ihrer sinnlichen Seite.
Maxime Ocasek (22), Profi-Wakeboarderin und "Tempation Island"-Verführerin, ziert das Cover der neuen November-Ausgabe des "Playboy". Für das Magazin, das am 9. Oktober erscheint, zeigt sie sich von ihrer sinnlichen Seite - und nutzt das Shooting, um eine klare Botschaft zu vermitteln. "Man sollte sich nicht immer in eine Schublade stecken lassen. Jede Frau hat zwei oder mehrere Seiten, und die sollte sie leben dürfen", erklärt Ocasek in der deutschen Ausgabe des "Playboy".