Temptation Island-Star: Maxime Ocasek ziert neues Playboy-Cover

Profi-Wakeboarderin Maxime Ocasek ist aktuell als Verführerin bei "Temptation Island VIP" zu sehen - und ziert zugleich das Cover des "Playboy". Für das Magazin zeigt sie sich von ihrer sinnlichen Seite.

Maxime Ocasek (22), Profi-Wakeboarderin und "Tempation Island"-Verführerin, ziert das Cover der neuen November-Ausgabe des "Playboy". Für das Magazin, das am 9. Oktober erscheint, zeigt sie sich von ihrer sinnlichen Seite - und nutzt das Shooting, um eine klare Botschaft zu vermitteln. "Man sollte sich nicht immer in eine Schublade stecken lassen. Jede Frau hat zwei oder mehrere Seiten, und die sollte sie leben dürfen", erklärt Ocasek in der deutschen Ausgabe des "Playboy".

Sie selbst verfolgt seit elf Jahren eine Karriere im Wassersport - eine Leidenschaft, die, wie sie sagt, auch ihre Körperform geprägt hat. "Ich komme aus dem Leistungssport, da geht es erstmal nicht darum, dass der Körper gut aussieht. Er muss funktionieren und Leistung bringen. Aber ich möchte mit diesen Bildern zeigen, dass man trotz Sportlichkeit auch weiblich bleiben kann. Und das auch zeigen darf", so die 22-Jährige.

Von "Big Brother" zu "Temptation Island VIP"

Ocasek ist nicht nur Sportlerin, sondern auch im Fernsehen bekannt. Im vergangenen Jahr nahm sie etwa an "Big Brother" teil. Die Profisportlerin erklärt, dass sie damals "ein neues Abenteuer" in ihrem Leben gebraucht und sich deshalb beworben habe. Die Zeit im Container bezeichnet sie jedoch als "wirklich eine der härtesten Zeiten meines Lebens. Ich habe mit 18 fremden Menschen in einem Container ohne Fenster mit Schlafentzug und 24-Stunden-Überwachung gelebt. Das war eine krasse Erfahrung, aber ich bin froh, dass sie vorbei ist".

Derzeit ist die Deutsche Vizemeisterin im Wakeboarden von 2019 wieder im Reality-TV zu sehen: Bei "Temptation Island VIP" testet sie gemeinsam mit anderen Verführerinnen die Treue vergebener Promi-Männer. Für Ocasek ist das ein "cooles Experiment".

Ihrer Ansicht nach sind "viele Frauen blind vor Liebe, und es ist gut und wichtig, dass sie mitbekommen, was ihr Freund macht, wenn sie nicht dabei sind." Männer hätten "oft Ego-Probleme, die sich schnell in Form von Untreue zeigen, wenn Alkohol und Party im Spiel sind". Mit ihrer Teilnahme möchte die Sportlerin den Frauen helfen. "Ich hoffe, dass sich manche danach gut überlegt haben, ob sie mit ihrem Freund zusammenbleiben wollen", betont Maxime Ocasek.

Die November-Ausgabe des "Playboy" mit Maxime Ocasek ist ab dem 9. Oktober erhältlich. Weitere Motive exklusiv unter: https://www.playboy.de/coverstars/maxime-ocasek-november-2025