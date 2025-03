Bald startet die 7. Staffel der Reality-TV-Show „Temptation Island“. In dem Format testen die Paare die Stärke ihrer Liebe und versuchen, den Single-Verführern und Verführerinnen zu widerstehen. Diese Kandidaten erwartet dabei eine Achterbahn der Gefühle.

Diese 4 Paare stellen sich der Versuchung von „Temptation Island“

Danka & Kevin (zusammen seit 15. Mai 2022)

Danka (24, Fachkraft für Lagerlogistik aus Südlohn) und Kevin (29, DJ aus Gescher) haben sich beim Kaffeetrinken auf der Arbeit kennengelernt. Kevin möchte bei „Temptation Island“ beweisen, dass er treu sein kann, da er bereits zweimal fremdgegangen ist. Danka möchte allerdings an der Beziehung festhalten, da sie das erste Mal wahre Liebe spürt.

Hillary & Jamy (zusammen seit 8. August 2021)

Jamy (Selbstständig aus Hamburg) ist Hillary (Kosmetikerin aus Hamburg) lange vor ihrer gemeinsamen Zeit als Türsteher aufgefallen. Aufgrund einer Wette mit ihren Freundinnen versuchte sie 3 Jahre später über Instagram Kontakt mit ihm aufzunehmen, indem sie seinen Bildern ein Like gab. Beide waren sich bisher treu, doch Jamy flirtet gerne auf Social Media mit anderen Frauen. Er sieht darin kein Problem und meint, dass gelegentliches Flirten harmlos sei – schließlich verliere es mit der Zeit ohnehin seinen Reiz.

Raffaela & Jeremy (zusammen seit 20. April 2020)

Raffaela (Grafikdesignerin) und Jeremy (IT-Security-Engineer) stammen aus der Nähe von Stuttgart und kennen sich schon seit ihrer Teenagerzeit. Nachdem sie zufällig voneinander geträumt hatten, fanden sie wieder zueinander und wurden ein Paar. Raffaela möchte herausfinden, wo ihre Grenzen liegen und schließt nicht aus, in Zukunft eine offene Beziehung zu führen. Außerdem fehlt ihr bei Jeremy die Eifersucht.

Saskia & Enrico (zusammen seit Mai 2015)

Die beiden Duisburger haben sich damals über Facebook kennengelernt, dennoch hat es danach 1 Jahr gedauert, bis sie zusammenkamen. Bei „Temptation Island“ wollen sie wieder etwas Schwung in die Beziehung bringen und herausfinden, ob die Liebe stark genug ist, um eine gemeinsame Zukunft zu planen. In Streitsituationen gibt Enrico (Chemikant) als Erster nach. Während er gern um die Häuser zieht, verbringt Saskia (Erzieherin) gern ihre Freizeit zu Hause.

Wann startet die 7. Staffel von „Temptation Island“?

Los geht es am Donnerstag, dem 20. März 2025 mit der 1. Folge. Alle Infos zur Anzahl der Folgen und zu den Sendeterminen lesen Sie hier: Temptation Island (Staffel 7): Alle Sendetermine im Überblick

Wo kann man „Temptation Island“ schauen?

Die neue Staffel sowie alle bisher ausgestrahlten Folgen sind auf RTL+ im Stream verfügbar. Hier geht’s direkt zum Angebot:

Darum geht es bei „Temptation Island“

In „Temptation Island“ stellen Paare ihre Treue auf die Probe. Die Partner werden für mehrere Wochen getrennt und verbringen die Zeit in luxuriösen Villen – jeweils umgeben von attraktiven Singles, die versuchen, sie zu verführen. Währenddessen werden den Teilnehmern in regelmäßigen „Lagerfeuern“ Videos gezeigt, die das Verhalten ihres Partners in der anderen Villa zeigen. Ziel ist es, herauszufinden, ob die Beziehungen stark genug sind oder ob einer der Partner schwach wird. Am Ende müssen die Paare entscheiden, ob sie weiterhin zusammenbleiben oder getrennte Wege gehen.