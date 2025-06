Die 7. Staffel von ‚Temptation Island‘ neigt sich langsam dem Ende zu und steuert auf das große Finale zu. Nach Wochen voller Verführung, Vertrauensproben und emotionaler Lagerfeuer stehen die letzten Entscheidungen an: Bleiben die Paare zusammen oder trennen sich ihre Wege? Schon jetzt deutet sich an, dass das anschließende Wiedersehen für einige Überraschungen sorgen werden.

Temptation Island: Wann ist das Wiedersehen von Staffel 7?

Das große Wiedersehen startet dieses Mal bereits in Folge 13, die am Donnerstag, dem 12. Juni, direkt im Anschluss an das letzte Lagerfeuer erscheint. Eine Woche später, am 19. Juni, folgt in Folge 14 der 2. Teil der Reunion. Hier wird enthüllt, wie es für die Paare nach der Show weiterging – inklusive aller Updates zum aktuellen Beziehungsstatus.

Wer sind die Teilnehmer von „Temptation Island“ Staffel 7?

Saskia & Enrico

Natalie & Patrick

Hillary & Jamy

Raffaela & Jeremy

Danka & Kevin

Genauere Infos zu den Kandidaten lesen Sie hier: Alle Paare von „Temptation Island“ Staffel 7 im Überblick.

Wer moderiert „Temptation Island“?

Seit 2021 führt Lola Weippert durch beide Varianten der Show – sowohl die Normalo- als auch die VIP-Staffeln. Zuvor hatte Angela Finger-Erben die Moderation übernommen. Nun steht ein Wechsel bevor: Ab Staffel 8 übernimmt Janin Ullmann das Moderationszepter von Lola Weippert.