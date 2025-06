Nach dem finalen Lagerfeuer wollen viele Zuschauer vor allem eines wissen: Wie ging es mit den Paaren nach der Show weiter? Wer ist noch zusammen? Und welche Beziehung hat den Versuchungen der Insel nicht standgehalten?

Temptation Island: Welche Paare sind noch zusammen?

Die Wiedersehensshow begann bereits in Folge 13 – mit besonderem Fokus auf Danka und Kevin. Saskia und Enrico hingegen waren nicht dabei: Wegen eines Regelverstoßes von Enrico wurden sie nicht zum Wiedersehen eingeladen. Anders als in den bisherigen Staffeln waren dieses Mal keine Verführer zu Gast.

Danka & Kevin

In der 13. Folge sorgt bereits ein brisantes Thema für Aufsehen: Moderatorin Lola berichtet, sie habe Kevin auf einer Datingplattform entdeckt. Kevin weist den Vorwurf entschieden zurück und beteuert, kein Profil auf einer solchen App zu haben. Auch Danka meldet Zweifel an seiner Treue an: Sie habe Nachrichten von Frauen erhalten, die behaupten, sich mit Kevin getroffen zu haben. Für Danka sind diese Hinweise glaubwürdig, da ihr aktuelle Fotos als Beweis geschickt wurden.

Trotz der Vorwürfe bleibt Kevin bei seiner Darstellung und streitet alles ab. Doch für Danka steht nicht nur der Verdacht des Fremdgehens im Raum – sie wirft ihm auch vor, in einer schwierigen Phase nicht für sie da gewesen zu sein. „Wenn ich deine Aufmerksamkeit brauche, kannst du nicht einfach mit den Jungs in den Club gehen“, sagt sie deutlich.

Das Gespräch eskaliert. Kevin verlässt die Szene wütend mit den Worten: „Was für eine Mistkröte.“ Danka bleibt unter Tränen zurück und trifft eine klare Entscheidung: „Ich beende die Beziehung auf jeden Fall.“

Hillary & Jamy

Hillary und Jamy gehörten in dieser Staffel zu den Paaren, über die am meisten gesprochen wurde. Beim Wiedersehen werden zunächst die Szenen gezeigt, in denen Jamy in der Villa mit anderen Frauen flirtete. Hillary hält sein Verhalten weiterhin für grenzüberschreitend, merkt aber an, dass sie ihn genau so auch kennengelernt habe.

Auf Lolas Frage, ob Jamy sein Verhalten bereue, antwortet er klar mit Nein. Besonders kritisch äußert sich Hillary über seine Wortwahl, gerade im Hinblick darauf, dass auch Familie und Freunde die Sendung sehen. Ihrer Meinung nach hätte man sich hier etwas mehr zurücknehmen können.

Trotz allem stellt Hillary klar: „Wir sind halt ein lockeres Paar, wir sind sehr offen, wir sehen das alles immer nicht so eng. Für manche wäre das schon viel zu viel. [...] Ich kann ihm immer noch blind vertrauen.“ Auch Moderatorin Lola wünscht den beiden zum Abschluss alles Gute für ihre gemeinsame Zukunft.

Natalie & Patrick

Beim Wiedersehen zeigt sich Natalie einsichtig und gesteht, dass einige Szenen in der Villa übertrieben waren. „Bevor ich Patrick kennengelernt habe, hatte ich ja auch eine Partyzeit, und er hat mich nicht so kennengelernt. Deswegen war es für ihn nochmal die doppelte Ladung“, erklärt sie.

Als Patrick erneut die Bilder vom letzten Lagerfeuer sieht, werden alte Wunden aufgerissen. „So 'nen Faustschlag zu bekommen, das hat mich emotional aus der Bahn geworfen“, sagt er sichtlich bewegt. Natalie räumt ein, dass ihr Verhalten nicht in Ordnung war: „Das ist wirklich scheiße, was ich gemacht habe. Es tut mir sehr leid, ich schäme mich wirklich sehr für einige Bilder.“

Für Patrick war die Situation vor allem eine Belastung für sein Ego. Dennoch geben die beiden am Ende bekannt, dass sie weiterhin ein Paar sind. Patrick gibt jedoch zu, dass ihn die Erlebnisse noch länger beschäftigt haben: Vor allem das Thema Vertrauen sei nach der Show eine echte Herausforderung gewesen.

Raffaela & Jeremy

Komplexer verlief das Wiedersehen bei „Temptation Island“ für Raffaela und Jeremy. Bereits zu Beginn findet Raffaela deutliche Worte zu den gezeigten Szenen aus der Staffel: „Das ist ekelhaft, widerlich, abstoßend, unterste Schublade. Ich ekel mich selber vor mir.“ Sie gesteht, dass sie selbst nicht genau wisse, was für ein Mensch sie war, und erklärt ihr Verhalten mit dem Versuch, sich durch Angriffe auf Jeremy vor weiterer Verletzung zu schützen – ein Verhalten, das sie rückblickend als Fehler einstuft. „Ich könnte nichts sagen, was es besser macht“, so Raffaela.

Jeremy zeigt sich nach wie vor schwer enttäuscht, die Bilder bezeichnet er als „scheiße“. Raffaela gibt offen zu, dass sie lange gebraucht habe, um ihr eigenes Verhalten zu verstehen und mit sich ins Reine zu kommen.

Nach dem Ende der Dreharbeiten trafen sich beide noch einige Male, allerdings endeten einige dieser Begegnungen im Streit. Jeremy zog schließlich einen klaren Schlussstrich und brach den Kontakt vollständig ab. „Ganz loslassen fällt mir immer noch schwer“, räumt er jedoch ein. Raffaela gesteht offen, dass sie Jeremy noch immer liebt. Dieser begegnet ihrer Liebeserklärung mit Skepsis: „Über eine Person, die man liebt, spricht man nicht schlecht. Deswegen fällt mir das ein bisschen schwer zu glauben. […] Meiner Meinung nach sollte so ein Experiment kein Problem sein, wenn die Beziehung stark genug ist. Das war sie offensichtlich nicht.“

Raffaela entgegnet, dass ihr innerer Konflikt größer gewesen sei als der mit Jeremy selbst – und dass er letztlich der Leidtragende gewesen sei: „Ich hab da drin einen Kampf mit mir selber geführt und das an dir rausgelassen.“

Beide bestätigen, dass sie derzeit getrennt sind und niemanden Neues daten. Ein Liebes-Comeback schließen sie jedoch nicht vollständig aus. Jeremy sagt: „Mittlerweile ist die Chance, dass es ein Comeback geben wird, ein bisschen größer als damals. Aktuell nach wie vor: Der Drops ist gelutscht.“ Raffaela hingegen macht deutlich, dass sie weiterhin um die Beziehung kämpft und sich eine gemeinsame Zukunft wünscht.

Wo kann man „Temptation Island“ schauen?

Fast alle Staffeln von „Temptation Island“ und „Temptation Island VIP“ finden Sie auf RTL+.

Wer moderiert „Temptation Island“?

Seit 2021 moderiert Lola Weippert sowohl die regulären als auch die VIP-Ausgaben von „Temptation Island“. Zuvor führte Angela Finger-Erben durch die Sendung. Nun steht ein Wechsel an: Ab Staffel 8 übernimmt Janin Ullmann die Moderation von Lola Weippert.

Um was geht es bei „Temptation Island“?

„Temptation Island“ ist ein Reality-TV-Format, bei dem Paare ihre Beziehung auf die Probe stellen. Getrennt voneinander ziehen sie in zwei Villen – die Männer leben mit flirtbereiten Single-Frauen, die Frauen mit attraktiven Single-Männern. Ziel ist es, herauszufinden, wie stark das Vertrauen innerhalb der Partnerschaft wirklich ist. Über mehrere Wochen hinweg kommt es zu Dates, Partys und intensiven Gesprächen mit den Verführern. Die Paare bekommen dabei regelmäßig Videoausschnitte zu sehen, die zeigen, wie sich ihr Partner in der anderen Villa verhält – häufig werden dabei besonders heikle Szenen gezeigt, um Eifersucht oder Zweifel zu schüren. Am Ende der Staffel entscheiden die Paare, ob sie zusammenbleiben, getrennte Wege gehen oder sogar mit einem der Singles die Insel verlassen. Das Format lebt von emotionalen Momenten, Eifersuchtsdramen und der Frage: Hält die Liebe auch der Versuchung stand?