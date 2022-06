1 Ende gut, alles gut: Gloria und Nikola Glumac verlassen als Ehepaar "Temptation Island". Foto: RTL/Frank Fastner

Rottenburg - Immerhin: Als eines der letzten beiden Paare haben Gloria und Niko die vollen zwei Wochen bei "Temptation Island" überstanden. In der Nacht zu Dienstag stand vor dem ersehnten Wiedersehen die ultimative Versuchung – die "Temptation Dates" auf dem Programm.

"Temptation Dates" zum Abschluss

RTL hat keine Kosten und Mühen gescheut, um einen weiteren Show-Teilnehmer beim Fremdgehen vor den TV-Kameras zu überführen. Bei Kandidat Marc-Robin haben die Kölner Fernsehmacher in der Vorwoche einen Skandal aufgedeckt – er wollte mit Verführerin Laura mehr als nur kuscheln. Doch Pech gehabt: Weder Gloria, die mit Verführer Johnny auf Pferden in den Sonnenuntergang ritt, noch Niko beim Buggy-Fahren mit Single-Lady Sarah gingen zu weit. "Ich würde das gerne mit Niko machen", gibt die Rottenburgerin einen ersten Impuls zur Ehe-Verbesserung.

Die beiden dürfen anschließend vor malerischer Kulisse speisen. Niko lässt sich nicht zweimal bitten und füttert sein Gegenüber mit Spaghetti. Gloria hingegen genießt "den Urlaub für mein Gehirn" und hat daher auch kein schlechtes Gewissen. "Niko hat die geilste Zeit seines Lebens, jetzt habe ich auch mal Spaß." Schließlich finden die Einzeldates in romantisch hergerichteten Doppelbetten ihren krönenden Abschluss.

Getrennte Betten in der letzten Nacht

Doch aufgepasst: Bloß keine falschen Bilder in der Nacht produzieren. Gloria will daher mit einem Stuhl die Betthälften trennen, Niko entscheidet sich gleich für den Boden. Die 28-Jährige geht schlussendlich aber denselben Weg und verweist Verführer Johnny neben das Bett.

Vor dem finalen Lagerfeuer reflektiert Niko seine Zeit bei "Temptation Island": "Ich habe gelernt, mich mehr wertzuschätzen." Die Beleidigungen Glorias im Laufe der Staffel hätten ihn tief getroffen. "Ich will, dass sie sich dafür entschuldigt. Loyal bin ich geblieben", so der 25-Jährige.

Gloria: "Du hast mich so verletzt"

Das sieht Gloria nicht wirklich so: "Du hast mich so verletzt", blafft sie Niko beim Wiedersehen an. Übrigens die ersten Worte, die die Eheleute nach zwei Wochen räumlicher Trennung füreinander übrig haben. Niko ist extra im Hochzeitsanzug und mit Fotos vom ersten Date in Österreich erschienen. Bevor die Rottenburger Bilder voneinander zu sehen bekommen, beginnt eine wilde Diskussion. "Ich bin fix und fertig mit den Nerven", beschwert sich die 28-Jährige. Niko widerspricht: "Ich hatte nur Spaß, Du bist die Liebe meines Lebens."

Nachdem Moderatorin Lola Weippert die beiden beruhigt hat, folgen Glorias Highlights der Staffel. Darin zu sehen: Die Schimpftiraden auf Ehemann Niko. Naiv, schön aber dumm sei ihr Gatte. Dazu kritisiert sie seine "hässlichen Tattoos", die "so peinlich sind". Die Reaktion der in Starzach aufgewachsenen: "Ich schäme mich für mein Verhalten. Mein Auftreten ist einfach ekelhaft."

"Kannst du mir verzeihen?"

Da folgt sogar die Frage an Niko: "Kannst du mir das Verzeihen?" Dieser beschwichtigt: "Natürlich! Du bist die schönste Frau auf der Welt. Ich tue alles dafür, dass du bei mir bleibst." Aber: "Ich möchte, dass wir künftig auf einer Ebene uns begegnen und uns mehr respektieren." Die Zeit bei der Reality-Show habe ihm gezeigt, dass er nicht mehr in diesem Ton streiten möchte.

Es folgen Nikos Bilder: Hier sind mehr Taten als Worte zu sehen. Nacktbaden in der Ägäis, Massage-Einheiten für die Verführerinnen und Kuscheln bei den Partys lassen bei Gloria die Tränen fließen. "Was hättest du gesagt, wenn ich so viel Nähe zugelassen hätte? Für mich war das die Hölle, die Hölle", ist die 28-Jährige außer sich. Niko verteidigt sich: "Das ist nur Spaß. Für mich wäre das ok gewesen, wenn du das auch gemacht hättest."

Beziehung soll repariert werden

Und dann ist die Zeit bei "Temptation Island" vorbei. Ob sie den Beziehungstest bestanden hätten, fragt Weippert die Rottenburger. Beide bejahen dies und verlassen die Insel Paros Arm in Arm. Weippert gibt noch einen Tipp: "Respektiert euch beide etwas mehr."

Glorias Fazit: "Ich bin niemand, der eine Ehe sofort wegwirft. Wir reparieren unsere Beziehung und arbeiten an unseren Schwächen." Den anstehenden Abend wollen die beiden mit "vielen Gesprächen verbringen." Niko möchte "viel Liebe beisteuern". Für die Rottenburger gibt es nach dem Ausflug in die TV-Welt einiges aufzuarbeiten.