Feministische Botschaft Gwyneth Paltrow verteidigt ihre umstrittene Vagina-Kerze

Bei einer Podiumsdiskussion in Los Angeles erklärt Gwyneth Paltrow ihre Beweggründe hinter der viel diskutierten "This Smells Like My Vagina"-Kerze. Die 52-jährige Unternehmerin sieht darin einen rebellischen Akt gegen gesellschaftliche Tabus.