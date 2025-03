Die siebte Staffel "Temptation Island" steht an. Los geht es am 20. März. Die neuen Folgen haben eine Premiere und bekannte Gesichter zu bieten.

"Temptation Island" geht in die siebte Staffel. Auch dieses Mal werden Paare wieder ihre Beziehung vor TV-Kameras auf die Probe stellen. Dazu ziehen sie getrennt voneinander in zwei Villen und leben dort mit Verführerinnen beziehungsweise Verführern zusammen, die die Vergebenen auf ihre Treue testen sollen.

Staffel sieben ist 2024 auf Korfu entstanden, Moderatorin ist wie gewohnt Lola Weippert (28). Wie RTL bereits bekanntgegeben hat, wird es dieses Mal eine Folge mehr geben, "weil so viel passiert", heißt es in einer Ankündigung. Ein erster Trailer deutet ebenfalls darauf hin, dass die Staffel wieder viel Drama bereithält. Die 13 Folgen plus dem Wiedersehen zeigt RTL+ ab Donnerstag, 20. März. Dem Treuetest stellen sich zunächst vier Paare, im weiteren Verlauf wird es erstmals noch ein Nachrückerpaar geben.

Mehrmalige Untreue und harmloses Flirten

Mit dabei sind Danka (Fachkraft für Lagerlogistik) aus Südlohn und Kevin (DJ) aus Gescher, die sich bei der Arbeit kennengelernt haben. Aus den ersten kleinen Gesprächen entwickelten sich bald Treffen, bis es nach zwei Monaten endlich funkte. Ihre Beziehung, die seit Mai 2022 hält, wurde jedoch von Rückschlägen gezeichnet: Kevin ist seiner Partnerin bereits zweimal fremdgegangen, einmal sogar vor kurzem, als die betrogene Frau bei Danka auftauchte und alles gestand. Trotz dieser Vorfälle möchte Danka an ihrer Beziehung festhalten. Für Kevin ist "Temptation Island" die Gelegenheit, Danka zu zeigen, dass er treu sein kann.

Hillary (Kosmetikerin) und Jamy (Selbstständig) aus Hamburg sind seit August 2021 liiert, kennen sich aber schon länger, denn Hillary hatte ihn als Türsteher eines Clubs schon mal im Visier. Erst drei Jahre später begannen sie, auf Instagram miteinander zu flirten. Bei "Temptation Island" möchte Jamy nun zeigen, dass er nicht mehr der ungebundene "Fuckboy" von früher ist. Während sie in der Beziehung noch nie untreu waren, flirtete Jamy am Anfang noch viel mit anderen Frauen. Hillary und Jamy wollen herausfinden, wie stark ihre Beziehung wirklich ist und ob sie auch ohne den anderen flirten können, ohne Grenzen zu überschreiten.

Grenzerfahrungen und Test einer Langzeitbeziehung

Raffaela (Grafikdesignerin) und Jeremy (IT Security Engineer), beide aus der Nähe von Stuttgart, kennen sich schon seit ihrer Teenagerzeit. Immer wieder trafen sie sich, doch es dauerte bis zu einem zufälligen Wiedersehen, bis es funkte. Seit April 2020 sind sie ein Paar. Bei "Temptation Island" wollen sie herausfinden, wo ihre eigenen Grenzen liegen. Gerade Raffaela hat schon einmal fremdgeküsst. Doch nun möchten sie gemeinsam testen, ob sie sich erneut verleiten lässt und ob vielleicht sogar eine offene Beziehung für sie denkbar ist.

Saskia (Erzieherin) und Enrico (Chemikant) aus Duisburg kennen sich seit ihrer Jugend und fanden über Facebook zueinander. Nach einem Jahr lockerer Begegnungen fanden sie schließlich zusammen und sind seit 2015 ein Paar. Doch in den letzten Jahren ist ihre Beziehung etwas eingeschlafen. Für sie ist "Temptation Island" der Test, ob ihre Bindung noch stark genug ist, um eine Zukunft miteinander zu haben. Enrico benötigt viel Freiraum, den er auch bekommt. Saskia verbringt gern Zeit zu Hause, während ihr Freund die Nächte lieber mit seinen Jungs verbringt.

Die Nachrücker und bekannte Gesichter

Die Nachrücker Natalie (Kundenservice-Mitarbeiterin) und Patrick (Tischler) aus Marbella trafen sich zum ersten Mal auf der Geburtstagsparty eines gemeinsamen Freundes, als Natalie noch in einer anderen Beziehung war. Zwei Jahre später hat sie Instagram zusammengeführt, mittlerweile sind sie seit 2020 zusammen. "Temptation Island" soll zeigen, wie sich der andere verhält, wenn er alleine ist. Beide sehen die Teilnahme als Test für ihre Beziehung und möchten sicherstellen, dass ihre Bindung stark genug ist, um in den nächsten fünf Jahren zu heiraten und eine Familie zu gründen.

Die Verführerinnen und Verführer der siebten Staffel sind ebenfalls bereits bekannt. Dabei sticht etwa Jade Übach (30) heraus, die Reality-TV-Fans bereits aus anderen Formaten kennen.

2019 nahm sie an "Der Bachelor" teil, es folgten Auftritte bei "Bachelor in Paradise", "Big Brother" oder "Good Luck Guys". Unter den Verführern ist zudem Marvin Manson, Tänzer bei den Sixpaxx aus Berlin, der in der Vergangenheit bei "Are You the One?" zu sehen war und am "Fame Fighting" teilnahm.