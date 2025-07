Tempolimit auf der Ortsdurchfahrt: Durchbruch bei Tempo 30 in Erdmannhausen

Für die Bürger von Erdmannhausen gibt es nach langem Hin und Her doch noch ein Happy End: Bürgerinnen und Bürger hatten immer wieder Tempo 30 für ihre Ortsdurchfahrt gefordert, genauso lange stießen sie auf Widerstand aus dem Landratsamt Ludwigsburg, das für die Kreisstraße zuständig ist. Jetzt ist die Sache durch – Tempo 30 kommt. Wie konnte das gelingen?

Es geht um die Strecke zwischen Bahnhof und Ortsausgang Richtung Affalterbach. Da schlängeln sich die Bahnhof-, die Schaf- und die Affalterbacher Straße recht idyllisch den Hang hinauf, gerade in den Kurvenbereichen geht es eng und unübersichtlich zu. Zudem versperren parkende Autos die Sicht, Busse tun sich schwer, Fußgänger beim Überqueren der Straße ebenfalls.

Kindergarten und Spielplatz auf dem Weg

Es sind dort auch viele Schul- und Kindergartenkinder unterwegs, die auf ihrem Weg über die Straße müssen. Entlang der Straße gibt es einen Kindergarten und einen Spielplatz. Zudem eröffnete dort jüngst ein großes Seniorenheim.

Die Krux: Auf Teilen der Straßen gilt nach wie vor Tempo 50. Entsprechend schnell fahren dort die Autos. Kritik daran gab es immer wieder seit Jahren, nur waren der Gemeinde selbst die Hände gebunden. Für verkehrsberuhigende Maßnahmen auf den Straßen braucht es das Landratsamt. Und auch im Kreishaus kann man nur nach der jeweils geltenden Gesetzeslage handeln.

Die sorgte im vergangenen Herbst immerhin dafür, dass vor dem neuen Seniorenheim in der Bahnhofstraße ein Tempo-30-Bereich realisiert wurde. Für Kopfschütteln in der Gemeinde sorgte allerdings, dass das vor dem Spielplatz nicht gelten sollte. Zudem wurde das Schild, das Tempo 30 aufhebt, nur etwa 25 Meter vor einem Zebrastreifen platziert. Also Gas geben kurz vor der Querungshilfe?

Nein, sagte das Landratsamt. Aber: „Die Geschwindigkeitsbeschränkung wurde im unmittelbaren Bereich des Zugangs zur Alteneinrichtung auf einer Länge von rund 80 Metern umgesetzt.“ Und: „Wir haben die Streckenanordnung, soweit es rechtlich möglich war, bereits ausgedehnt. Eine weitere Ausdehnung war aufgrund der bisher geltenden Rechtslage nicht möglich.“

Trotzdem „einfach ärgerlich“, wie es der Bürgermeister Marcus Kohler damals formulierte. Die Kreisstraße gleiche einem Flickenteppich. Zwei Gemeinderätinnen wurden kurz darauf aktiv. Vanessa Gruber (Freie Wähler) und Juliane Schaub (Bürgerliste) starteten die Petition „Tempo 30 – aber richtig“. „Wir wollen nicht mehr warten, bis etwas passiert – wir ergreifen nun selbst die Initiative“, schrieben die beiden auf der Plattform Openpetition.

Sie warben zwei Monate lang in den sozialen Medien, auf Plakaten und auf dem Wochenmarkt für ihr Anliegen. 600 Unterschriften kamen zusammen, sie alle forderten eine durchgehende Tempo-30-Lösung. Anfang des Jahres wurden sie an den Bürgermeister überreicht, der sie ans Landratsamt weiterleitete.

Monatelang sammelte die Gemeinde Hinweise, Fotos und Videos von wildem Parken, hohem Tempo und gefährlichen Situationen, die die prekäre Lage zu unterschiedlichen Tageszeiten dokumentierten. Ein gemeinsamer Besprechungstermin mit dem Straßenverkehrsamt wurde einberufen.

Tatsächlich war es dann eine Novelle der Straßenverkehrsordnung, die den Durchbruch in Erdmannhausen ermöglichte. „Der Gesetzgeber hat verschiedene Punkte in der Straßenverkehrsordnung ergänzt oder angepasst, mit denen eine Geschwindigkeitsreduzierung begründet werden kann“, heißt es auf Nachfrage aus dem Landratsamt. „Dies sind unter anderem der Lückenschluss zwischen zwei bestehenden Reduzierungen oder Tempo 30 vor Spielplätzen.“ Also passend zur Situation im Ort.

Halteverbote im Kurvenbereich

Seit einigen Tagen ist nun klar, dass damit auf der Ortsdurchfahrt durchgängig Tempo 30 gelten kann. Und mehr noch: Es wird auch ein Halteverbot im Kurvenbereich der Affalterbacher Straße kommen, ebenso wie auf einem Teil der Bahnhofstraße (zwischen Nummer 23/1 und der Blankensteinstraße).

Die Freude in Erdmannhausen ist groß. „Gemeinsam sind wir stark“, schreibt Vanessa Gruber auf der Erdmannhäuser Facebook-Seite. Und: „Die Probleme lagen auf der Straße und jetzt liegt die Lösung auf dem Tisch. Ein echter Meilenstein.“ Und wann kommen die neuen Tempo-30-Schilder? Im Landratsamt rechnet man mit Anfang August, „da die Verkehrszeichen erst bestellt, geliefert und dann montiert werden müssen“. Zudem sei für jedes Schild ein Fundament erforderlich.