Neuerdings kündigt die Stadt Esslingen Standorte von Geschwindigkeitskontrollen an. Was die CDU gefordert hat, wird von den Linken kritisiert.
Um Autofahrer zur Einsicht zu bewegen, kündigt die Esslinger Stadtverwaltung die Standorte mobiler Geschwindigkeitskontrollen neuerdings auf der kommunalen Webseite an. Darauf hatte die CDU-Ratsfraktion in einem Antrag gedrängt. Doch diese Haltung ist im Gemeinderat umstritten. Stadtrat Tobias Hardt (Linke/FÜR) spricht von einer „städtischen Verkehrspolitik wie in Absurdistan“.