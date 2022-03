1 Die Polizei zog am Dienstag etliche Raser auf der A81 aus dem Verkehr. (Symbolbild) Foto: dpa/Uwe Anspach

A81 bei Islfeld - Die Verkehrspolizei Weinsberg hat im Laufe des Dienstags Geschwindigkeitskontrollen auf der A81 beim Rasthof Wunnenstein bei Ilsfeld (Kreis Heilbronn) durchgeführt – mit erschreckendem Ergebnis: In knapp dreieinhalb Stunden zählten die Beamten mehr als 1000 Geschwindigkeitsverstöße.

Wie die Polizei berichtet, führte die Verkehrspolizei im Zeitraum zwischen 8.20 Uhr und 11.45 Uhr Geschwindigkeitskontrollen auf der A81 durch. In dem überwachten Streckenabschnitt ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 100 km/h begrenzt. Dabei stellten die Beamten innerhalb kürzester Zeit 1.066 Geschwindigkeitsverstöße fest, was einer Beanstandungsquote von circa 17,5 % entspricht. 38 Verkehrsteilnehmer überschritten die Geschwindigkeit um mehr als 41 Stundenkilometer, weshalb diese neben dem Bußgeld und den Punkten im Fahreignungsregister mit Fahrverboten rechnen müssen. Der traurige Spitzenreiter war mit sage und schreibe 186 Stundenkilometern unterwegs. Ihn erwarten nun zwei Punkte in Flensburg, 700 Euro Strafe und ein dreimonatiges Fahrverbot.

Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei dem überwachten Streckenabschnitt um einen Unfallschwerpunkt handelt und nicht angepasste Geschwindigkeit nach wie vor zu den Hauptunfallursachen zählt, wird die Polizei in Zukunft weitere Geschwindigkeitsüberwachungen durchführen.