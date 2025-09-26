Tempo-Limit auf der A81?: Wie Ditzingen gegen die Verkehrslärm-Plage in Heimerdingen vorgeht

Heimerdingen ächzt unter Verkehrslärm. Nun reagiert die Stadt Ditzingen mit einem Lärmaktionsplan – und prüft sogar ein Tempo-Limit auf der A81.
Wie kann es in der Stadt leiser werden? Die Stadt Ditzingen ist entsprechend der EU-Umgebungsrichtlinie, die durch das Bundesimmissionsschutzgesetz nationales Recht wurde, rechtlich dazu verpflichtet, eine Lärmaktionsplanung zu erstellen und fortzuschreiben. Ziel ist es, schädliche Auswirkungen durch Umgebungslärm zu verhindern, ihnen vorzubeugen oder sie zu mindern. Flächen, deren Nutzung mit einer hohen Ruheerwartung verbunden ist, sollen als „ruhige Gebiete“ erhalten werden.