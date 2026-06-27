Temperaturrekord in BW: 41,4 Grad – Temperaturrekord im Südwesten erneut geknackt

1 Der Temperaturrekord in Baden-Württemberg wurde erneut geknackt (Symbolfoto). Foto: Marcus Brandt/dpa/Marcus Brandt

In Baden-Württemberg ist erneut ein Temperaturrekord gefallen. In Waghäusel-Kirrlach wurden am Samstag 41,4 Grad gemessen – so heiß war es im Südwesten noch nie.











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Nur einen Tag nach dem Temperaturrekord in Baden-Württemberg ist dieser erneut geknackt worden: In Waghäusel-Kirrlach (Kreis Karlsruhe) war es mit 41,4 Grad so heiß wie nie zuvor im Südwesten, wie der Deutsche Wetterdienst auf Grundlage vorläufiger Daten mitteilte. Der bisherige Jahreshöchstwert im Südwesten lag bei 40,6 Grad - gemessen am Freitag ebenfalls in Waghäusel-Kirrlach.