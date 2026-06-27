Temperaturrekord: 39,2 Grad! So heiß war es in Stuttgart noch nie
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So heiß wie am Samstag war es in Stuttgart noch nie. Foto: IMAGO/Andreas Friedrichs

Am Samstag wurde in Stuttgart der Temperaturrekord gebrochen. Auch die Nacht könnte so heiß werden wie noch nie.

So heiß wie an diesem Samstag war es noch nie in Stuttgart. Der Temperaturrekord wurde gegen 17 Uhr gebrochen. An der Wetterstation in Bad-Cannstatt zeigte das Thermometer 39,2 Grad. Der bisherige Höchstwert war am 7. August 2015 an der Station auf dem Schnarrenberg gemessen worden. Mit 38,8 Grad Celcius lag er ganze 0,4 Grad unter dem Wert vom Samstag. Auch in der Innenstadt wurde der alte Rekord geknackt (38,9 °C).

 

Am Samstag wurde auch der deutschlandweite Rekord gebrochen. Nach vorläufigen Daten des Deutschen Wetterdiensts (DWD) habe es an der Messstation in Drewitz im Jerichower Land in Sachsen-Anhalt gegen 16.30 Uhr eine Temperatur von 41,5 Grad gegeben.

In der kommenden Nacht könnte es einen Rekord geben

Der Juni-Rekord für Stuttgart war bereits am Freitag geknackt worden. An der Station auf dem Schnarrenberg wurden am Freitag laut DWD 37,6 Grad gemessen.

Auch in der kommenden Nacht könnte es einen Rekord geben. Das Thermometer könnte in Stuttgart nicht unter 23 Grad fallen. Das war noch nie der Fall. Das höchste je gemessene Temperatur-Minimum stammt vom 8. August 2015. Damals wurden 22,9 Grad auf dem Schnarrenberg in Stuttgart gemessen.

Abkühlung ist erst am Sonntag in Sicht. Über Baden-Württemberg ziehen dann Gewitter. Unwetter sind auch am Montag möglich.

 