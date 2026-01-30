Telekommunikation: Apple kämpft nach iPhone-Rekordquartal mit Chip-Engpässen

Im Weihnachtsquartal macht Apple traditionell sein bestes Geschäft. Im vergangenen Jahr lief es besonders gut - und zwar so gut, dass der Konzern jetzt bei der Chip-Zufuhr nicht hinterherkommt.
Cupertino - Apple hat nach einem überraschend starken Rekordquartal für seine iPhones Probleme, genug Chips zu bekommen. Aktuell sei nicht absehbar, wie schnell die Lieferengpässe überwunden werden können, sagte Konzernchef Tim Cook. Im Weihnachtsquartal wuchs das iPhone-Geschäft im Jahresvergleich um 23 Prozent auf 85,3 Milliarden Dollar.