Telefontrickbetrug in Stuttgart

1 Der Betrug konnte dank eines aufmerksamen Bankmitarbeiters verhindert werden. (Symbolbild) Foto: picture alliance /dpa/Rolf Vennenbernd

Die Polizei hat am Montagabend zwei Telefontrickbetrüger im Alter von 20 und 25 Jahren festgenommen, die einem älteren Ehepaar mehrere Tausend Euro Bargeld abknöpfen wollten. Sie werden nun dem Haftrichter vorgeführt.











Am Montagabend hat die Polizei in Stuttgart-Ost zwei Männer im Alter von 20 und 25 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, an einem Telefontrickbetrug beteiligt gewesen zu sein.