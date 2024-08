Telefonstörung in Waiblingen: Landratsamt und AWRM nicht erreichbar

1 Bereits am Mittwoch gab es Probleme mit der Telefonie beim Landratsamt in Waiblingen. Foto: Archiv/Gottfried Stoppel

Sowohl das Landratsamt in Waiblingen als auch die Abfallwirtschaft Rems-Murr sind wegen einer Störung nicht telefonisch erreichbar. Diese Alternativen gibt es für Bürger.











Das Landratsamt in Waiblingen und die Abfallwirtschaft Rems-Murr (AWRM) sind wegen einer technischen Störung derzeit nicht telefonisch erreichbar. Man arbeite mit Hochdruck an einer Lösung, heißt es. Bereits am Mittwoch hatte es bei der Kreisbehörde Probleme mit der Telefonie gegeben. Betroffen sind alle Dienststellen am Standort Waiblingen.