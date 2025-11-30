Telefonseelsorge Stuttgart: Fanta Vier-Star Thomas D. mit Solo für die Telefonseelsorge Stuttgart

1 Thomas D. engagiert sich für die Telefonseelsorge Stuttgart Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Er hatte schon mal Rückenwind und war raus – um auf neuen Pfaden weitere kreative Kraft zu schöpfen. Fanta Vier-Star Thomas D. , mit den Fantastischen Vier 2026 auf großer „Der letzte Bus“-Tour, kennt Begeisterung und Ängste, Jubel und Häme, das Gefühl, Berge versetzen zu können – und die Sorge, auch nur einen Schritt weiter zu gehen. Keine Frage – der Mann hat etwas zu erzählen. Am Sonntag, 25. Januar 2026, etwa in der Benefiz-Reihe „Ein ganz persönlicher Abend“ im Hospitalhof Stuttgart (Büchsenstraße 33). Beginn ist um 18 Uhr. Der Abend lohnt sich doppelt – geht doch der Erlös an die Telefonseelsorge Stuttgart.