1 Auf Günther Jauchs Stuhl kommt Benjamin Lange ins Schwitzen. Foto: Glomex

Wer von einem Kandidaten bei „Wer wird Millionär“ angerufen wird, steht vor schwierigen Fragen. Das traf gestern auch auf Svenja Schorling zu. Doch bei dem Anruf ging es nicht um ihr Fachwissen.

Stuttgart - Im September 2019 feiert die Sendung „Wer wird Millionär“ ihr 20-jähriges Bestehen. Immer noch schalten montags vier bis fünf Millionen Zuschauer ein, um vielleicht mit einem neuen Millionär mitzufiebern. Am Montag konnten die Zuschauer etwas ganz Besonderes miterleben, was in der Geschichte der Sendung bislang einmalig war: Nachdem der Kandidat Benjamin Lange die 64.000-Euro-Frage dank eines Telefonjokers geschafft hatte, tätigte Günther Jauch für Lange direkt noch einen Anruf – und zwar bei Langes Freundin Svenja Schorling. Was dann geschah, sehen Sie im Video:

Svenja Schorling fühlte sich zunächst auf den Arm genommen. Nachdem Jauch und Lange sie überzeugen konnten, dass Lange wirklich in der Sendung auf dem Stuhl sitzt, knüpfte Schorling ihr „Ja“ allerdings noch an eine Bedingung: „Wenn er danach abspült und ich meine Spülmaschine kriege.“ Das sollte mit 64000 Euro Gewinn kein Problem sein.