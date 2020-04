1 Über Stuttgart rollt wieder eine Telefonbetrugswelle. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Seit Dienstag rufen wieder Telefonbetrüger im Stuttgarter Stadtgebiet an, die sich als Polizisten und Staatsanwälte ausgeben und dadurch ihre potenziellen Opfer um ihr Vermögen bringen wollen. Die echte Polizei warnt.

Stuttgart - Die Stuttgarter Polizei warnt erneut eindringlich vor Telefonbetrügern, die sich als Polizisten ausgeben und die potenziellen Opfer um ihr Vermögen bringen wollen. Eine Welle solcher Anrufe startete am Dienstag und wird sich laut Polizei auch in den kommenden Tagen fortsetzen.

Wie die Beamten berichten, griffen die Täter im Laufe des Dienstags offenbar mehrere Male zum Telefon, um überwiegend ältere Stuttgarter Bürgerinnen und Bürger um ihr Vermögen zu bringen. Zu einem Schaden kam es bislang glücklicherweise nicht. Die Täter, die in der Regel aus dem Ausland agieren, geben sich am Telefon als Polizisten oder Staatsanwälte aus und versuchen die Angerufenen damit einzuschüchtern, dass Einbrecherbanden festgenommen worden seien. Scheinbar aus Sicherheitsgründen werden die potenziellen Opfer aufgefordert, ihr gesamtes Hab und Gut einem Kurier zu übergeben oder an einem vereinbarten Ort im Freien abzulegen.

Die Polizei stellt in ihrer Warnung klar: „Bei dieser Art von Anrufen handelt es sich ausnahmslos um Betrügereien. Am anderen Ende der Leitung befindet sich nicht die echte Polizei“.

Diese Tipps gibt die Polizei

Die Polizei Stuttgart geht davon aus, dass die Anrufe in den nächsten Tagen fortgesetzt werden. Aus diesen Gründen rät die Polizei:

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los.

- Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen.

- Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen.

- Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

- Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder einer Vertrauensperson.

