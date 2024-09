1 Eine gewitzte Seniorin aus Ulm hat eine Bande Telefonbetrüger getäuscht und damit der Polizei geholfen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/imagebroker/IMAGO/imageBROKER/Anja Uhlemeyer-Wrona

Eine 85-Jährige bekommt einen Schockanruf. Doch sie erkennt den Betrug und verspricht zum Schein, der Bande ihre Goldbarren. Als einer der Gauner auftaucht, klicken die Handschellen.











Eine 85 Jahre alte Frau hat am vergangenen Dienstag einen Betrugsversuch via Telefon vereitelt und zur Festnahme eines Mitglieds der Bande von Schockanrufern beigetragen. Wie die Polizei mitteilt, rief ein Betrüger am Dienstagnachmittag die Frau in Ulm an und stellte sich als Polizeibeamter vor.