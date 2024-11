Telefonbetrug in Stuttgart: EC-Karte und PIN weg: Senioren mit neuer Masche bestohlen

1 Senioren sind wieder im Visier von Betrügern. Foto: /Karl-Josef Hillenbrand (Symbolbild)

Die Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche, bei der es die Tatpersonen mal wieder auf ältere Mitmenschen abgesehen haben. Sie gehen besonders risikobereit vor.











Gleich vier Senioren aus dem Stuttgarter Osten sind am vergangenen Dienstag, 12. November, von einer Frau angerufen worden, die sich als Mitarbeiterin einer Bank ausgegeben haben soll. In einem Fall gelang es den Tatpersonen, die hinter dem Anruf steckten, einen größeren Geldbetrag von einem der Angerufenen zu erbeuten. Sie brachten ihre Opfer durch geschickte Gesprächsführung dazu, ihnen die EC-Karte zu geben und den dazugehörenden PIN – die Geheimzahl – zu verraten, mit der man am Automaten Geld abheben kann. Erfolgreich zum Automaten seien sie aber nur in einem Fall gegangen. Es seien dabei mehrere Tausend Euro abgehoben worden.

Die Anruferin meldete sich zwischen 10 Uhr und 14.30 Uhr bei den Senioren im Stuttgarter Osten. Sie behauptete, es sei eine Rechnung bei einem Online-Anbieter offen. Um das bezahlen zu können, brauche die Bank die EC-Karte und die Geheimzahl. ein Abholer der Bank würde kommen und die Karte nebst PIN zur Bank bringen. Die Opfer wohnen an der Klingenstraße, an der Schwarenbergstraße und in zwei Fällen an der Rotenbergstraße. Ein Senior übergab die Karte und die Nummer an einen Mann, der etwa 1,70 groß und 40 bis 50 Jahre alt ist. Er sei dunkel gekleidet gewesen und habe eine normale Statur. In einem anderen Fall war der Abholer etwa 1,80 Meter groß, trug eine braun-schwarz karierte Hose sowie eine beigefarbene Jacke und hatte ebenfalls eine unauffällige Figur. Wer die Abholer beobachtet hat oder sonst weitere Angaben zu den Fällen macht, wird gebeten, sich unter Telefon 0711/89 90 57 78 bei der Kriminalpolizei zu melden.