Mit einem perfiden „Schockanruf“ bringen Telefonbetrüger eine Seniorin aus Remshalden um ihren Schmuck. Als die Täter am nächsten Tag erneut Geld fordern, schöpft die Frau Verdacht.
Wieder schlagen Telefonbetrüger im Rems-Murr-Kreis zu. Nur wenige Tage nachdem eine Seniorin aus Kernen um ihre Ersparnisse gebracht wurde, ist nun eine Frau aus Remshalden-Geradstetten Opfer der perfiden Masche des sogenannten „Schockanrufs“ geworden. Die Täter erbeuteten Schmuck im hohen fünfstelligen Wert. Erst als sie am nächsten Tag erneut Geld forderten, wurde die Seniorin misstrauisch – und informierte die Polizei.