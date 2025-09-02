Telefonbetrug in Marbach: Überweisungen bestätigt statt storniert – 38-Jähriger fällt auf Betrüger herein

1 Der Mann verlor durch den Betrug mehrere Tausen Euro (Symbolbild). Foto: Imago/Zoonar

Ein 38-Jähriger aus Marbach (Kreis Ludwigsburg) ist zum Opfer eines Betrügers geworden. Der gab sich am Telefon als Bankmitarbeiter aus, der verdächtige Überweisungen prüfen wolle.











Ein 38-Jähriger aus Marbach ist Opfer einer Betrugsmasche geworden. Ein falscher Bankmitarbeiter hat ihn um mehrere Tausend Euro gebracht. Laut Polizei hatte der Betrüger den Mann am Samstagabend gegen 18.15 Uhr angerufen. Im Gespräch gaukelte der Unbekannte dem 38-Jährigen vor, dass die Sicherheitsabteilung seiner Bank mehrere verdächtige Abbuchungen von dessen Konto festgestellt hat.