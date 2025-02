Nach 33 Jahren: Annette Würker-Chong geht in den Ruhestand Wie geht es mit dem Asienhaus in Echterdingen weiter?

Anfang der 90er Jahre hat Annette Würker-Chong das Asienhaus in Echterdingen eröffnet. Über die Jahre gewann sie Kundinnen und Kunden aus ganz Deutschland. In wenigen Wochen möchte sie in den Ruhestand gehen. Wie sieht dieser aus und was wird aus dem Laden?