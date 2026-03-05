Telefonbetrug in Böblingen: 85-Jährige um Schmuck in Wert von 3000 Euro betrogen

Wieder einmal schlagen Anrufbetrüger zu, dieses Mal in Böblingen bei einer 85-Jährigen. Sie händigt einem Boten nach einem dreistündigen Telefonat Schmuck im Wert von 3000 Euro aus.
In Böblingen ist eine 85 Jahre alte Frau Opfer von Anrufbetrügern geworden. Wie die Polizei berichtet, wurde die Seniorin am Mittwochnachmittag von Unbekannten angerufen. Diese versuchten der 85-Jährigen glaubhaft zu machen, dass ihre Tochter in einen tödlichen Unfall verwickelt gewesen wäre. Um nicht ins Gefängnis zu müssen, bräuchte sie eine Kaution in Höhe von 70 000 Euro.