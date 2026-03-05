Telefonbetrug in Böblingen: 85-Jährige um Schmuck in Wert von 3000 Euro betrogen

Wieder einmal schlagen Anrufbetrüger zu, dieses Mal in Böblingen bei einer 85-Jährigen. Sie händigt einem Boten nach einem dreistündigen Telefonat Schmuck im Wert von 3000 Euro aus.

In Böblingen ist eine 85 Jahre alte Frau Opfer von Anrufbetrügern geworden. Wie die Polizei berichtet, wurde die Seniorin am Mittwochnachmittag von Unbekannten angerufen. Diese versuchten der 85-Jährigen glaubhaft zu machen, dass ihre Tochter in einen tödlichen Unfall verwickelt gewesen wäre. Um nicht ins Gefängnis zu müssen, bräuchte sie eine Kaution in Höhe von 70 000 Euro.

Die Täter telefonierten rund drei Stunden lang mit der Dame, die letztlich Schmuck im Wert von etwa 3000 Euro an einen Boten übergab. Dafür kam dieser zur Böblinger Wohnung der Frau.

Wenn falsche Polizisten anrufen

Anrufbetrug durch falsche Polizisten, Familienmitglieder, Bankberater oder Richter und Staatsanwälte sind eine gängige Masche oft im Ausland ansässiger, krimineller Banden. Weil das Phänomen trotz medialer Berichterstattung und Polizeiaufklärungsarbeit weiterhin besteht und vor allem älteren Menschen schwer schadet, spricht die Polizei erneut Warnungen aus: Sie rät bei derartigen Anrufen, vorsichtig zu sein und Unbekannten gegenüber keine Vermögens- oder Wohnverhältnisse preiszugeben.

Weiter schreibt die Polizei: „Polizei, Staatsanwaltschaft oder Gerichte werden Sie niemals telefonisch kontaktieren und derartige Daten erfragen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und Angst vor angeblichen Straftaten machen. Beenden Sie im Zweifelsfall das Telefonat und melden Sie sich bei Ihrer Polizeidienststelle. Wählen Sie dabei die Rufnummer immer selbst und lassen Sie sich nicht von den Unbekannten dorthin verbinden.“

Weitere Informationen gibt es online unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps.