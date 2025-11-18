Telefonbetrug in Baden-Württemberg: Nutzen die Täter jetzt auch schon KI?

Mit Schockanrufen oder als falsche Polizeibeamte wollen Betrüger ans Vermögen älterer Personen kommen. Dabei können sie inzwischen auch mit Künstlicher Intelligenz arbeiten.
Künstliche Intelligenz wird in vielen Lebensbereichen als große Hilfe und Unterstützung gefeiert. Doch immer häufiger werden auch die Schattenseiten der digitalen – vermeintlich – intelligenten Helferlein bekannt. So auch dieser Aspekt: Es soll inzwischen Betrügern schon gelungen sein, Künstliche Intelligenz (KI) zur Sprachsimulation für Anrufe mit kriminellen Absichten einzusetzen.