1 Die Betrugsmasche „Falscher Polizist“ hat immer wieder Erfolg – nun sind der Polizei zwei Abholer ins Netz gegangen. Foto: Phillip Weingand/geschichtenfotograf.de

Zwei mutmaßliche Mitglieder einer Betrügerbande holen in Fellbach vermeintlich leichte Beute ab. Doch sie haben nicht damit gerechnet, dass ihr Opfer sie durchschaut hat.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der Polizei im Rems-Murr-Kreis ist es am Freitag gelungen, Mitglieder einer mutmaßlichen Betrügerbande festzunehmen. Eine Dame aus Fellbach war bereits am 8. März von Unbekannten angerufen worden. Diese gaben sich als Polizisten aus und behaupteten, in der Nachbarschaft sei es zu einem Raubüberfall gekommen. Auch der Seniorin drohe Gefahr, daher solle sie Bargeld und Wertsachen bei der Polizei in Verwahrung geben. Die Dame handelte jedoch vorbildlich: Da ihr Zweifel kamen, verständigte sie die echte Polizei.

Am vergangenen Freitag schnappte die Falle schließlich zu: Nachdem die Dame in Absprache mit der echten Polizei angeblich Gold in fünfstelligem Wert vor der Haustüre deponiert hatte, wurde dieses von zwei Männern abgeholt. Die Übergabe wurde durch zivile Spezialkräfte überwacht, die beiden Geldabholer in der Folge festgenommen. Die beiden Männer im Alter von 32 und 29 Jahren sitzen inzwischen in U-Haft.