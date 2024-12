Telefonbetrug im Kreis Ludwigsburg: Über 20 Fälle an einem Tag: Falsche Polizisten am Telefon

Über 20 Fälle an einem Tag: Falsche Polizisten am Telefon

Der Polizei Ludwigsburg wurden am Dienstag über 20 Fälle von versuchtem Telefonbetrug gemeldet. Die Betrüger hatten sich als Polizisten ausgegeben und die Angerufenen nach ihren Wertsachen befragt.











Eine Welle von Anrufen falscher Polizisten rollt derzeit über den Landkreis Ludwigsburg. Alleine am Dienstag wurden der Polizei an die 20 Vorfälle gemeldet, zum größten Teil aus Vaihingen an der Enz und Markgröningen. Die Masche sei dabei in allen Fällen gleich gewesen: Angebliche Polizisten gaben am Telefon vor, bei der Verhaftung von Einbrechern die Adresse der Person vorgefunden zu haben. Anschließend wurden die Angerufenen zu ihren Vermögens- und Wohnverhältnissen sowie zu Wertsachen befragt.