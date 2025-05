Telefonat zwischen Trump und Putin: Kremlchef bezeichnet Gespräch als sehr nützlich und gehaltvoll

1 Trump und Putin telefonierten am Montag mehr als zwei Stunden miteinander. (Archivfoto) Foto: Evan Vucci/AP/dpa/Evan Vucci

Kremlchef Wladimir Putin hat sein inzwischen drittes Telefonat mit US-Präsident Donald Trump in den vergangenen Monaten als gehaltvoll und nützlich bezeichnet. Das Gespräch habe mehr als zwei Stunden gedauert, sagte Putin in Sotschi am Schwarzen Meer vor Vertretern russischer Staatsmedien. Konkrete Ergebnisse wurden zunächst nicht bekannt. Trump wollte mit Putin über ein Ende des russischen Angriffskriegs sprechen.