Telefonaktion für Leser: Augenärzte beraten am Telefon

Besser sehen bis ins hohe Alter – aber wie? Anlässlich der bundesweiten Aktion „Woche des Sehens“ beraten am 17. Oktober Augenärzte aus der Region Stuttgart unsere Leser.
Das Auge isst mit – so lautet eine gern genutzte Floskel, wenn es um die Darreichung kulinarischer Genüsse geht. Tatsächlich steckt darin offensichtlich mehr Wahrheit: So verkündeten Augenexperten der Deutschen Ophtalmologischen Gesellschaft (DOG) anlässlich der bundesweiten Informationskampagne „Woche des Sehens“, dass eine mediterrane Kost kann das Fortschreiten häufiger Augenerkrankungen wie der altersabhängigen Makuladegeneration (AMD), des Grünen Stars und der diabetischen Retinopathie nachweislich verlangsamen.