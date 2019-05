Bäcker Blankenhorn befürchtet Schlimmes Stadt stellt unzählige Poller vor Stuttgarter Bäckerei auf

Das war eine bittere Überraschung für die Blankenhorns und ihre Kunden: Vor dem Geschäft in Stuttgart-Degerloch hat die Stadt eine große Zahlen an Pollern in den Asphalt getrieben. Der Bäcker befürchtet nun Schlimmes.