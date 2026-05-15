Am Vatertag richtet Daniel Aminati eine emotionale Botschaft an Tochter Charly - und spricht offen darüber, wie sehr ihn das Leben als Teilzeit-Papa nach der Trennung von Patrice Aminati belastet.
Daniel Aminati (52) hat sich zum Vatertag mit einer langen Videobotschaft an seine Instagram-Follower gewandt. In dem Reel, das private Aufnahmen mit seiner dreijährigen Tochter Charly Malika zeigt, sprach der Moderator offen über die Belastungen, die die Trennung von Noch-Ehefrau Patrice Aminati (31) mit sich gebracht hat. "An alle Daddys, die es genauso lieben wie ich - schöner Vatertag. Bleibt stark und bleibt geduldig", schrieb er zu dem Beitrag.