Am Vatertag richtet Daniel Aminati eine emotionale Botschaft an Tochter Charly - und spricht offen darüber, wie sehr ihn das Leben als Teilzeit-Papa nach der Trennung von Patrice Aminati belastet.

Daniel Aminati (52) hat sich zum Vatertag mit einer langen Videobotschaft an seine Instagram-Follower gewandt. In dem Reel, das private Aufnahmen mit seiner dreijährigen Tochter Charly Malika zeigt, sprach der Moderator offen über die Belastungen, die die Trennung von Noch-Ehefrau Patrice Aminati (31) mit sich gebracht hat. "An alle Daddys, die es genauso lieben wie ich - schöner Vatertag. Bleibt stark und bleibt geduldig", schrieb er zu dem Beitrag.

Damit spielt er auf sein Dasein als Teilzeit-Vater an. Patrice Aminati zog nach der Trennung Ende 2025 mit der gemeinsamen Tochter aus und lebt seitdem bei ihren Eltern. Im Video schildert Aminati, dass er seine Tochter nach einer gemeinsamen Woche kurz zuvor in den Kindergarten gebracht hat und jetzt eine Woche lang nicht sehen wird. "Ich weiß nicht, für wen diese Abschiede schwerer sind", so der 52-Jährige. "Man hat sie ja drei Jahre jetzt fast irgendwie täglich bei sich gehabt."

Die vergangenen Monate bezeichnet er als "die schwerste Zeit meines Lebens". Zugleich betont er, dass ihm seine Tochter trotz allem Halt gebe: "Meine kleine Tochter ist für mich so heilsam. Ein absoluter Sonnenschein. Ein absolutes Licht." Aminati liebe es, ihr Vater zu sein und werde alles dafür geben, ihr Resilienz beizubringen.

Besserer Vater als sein eigener

Kommentare über Ich-Bezogenheit, die er sich in der Vergangenheit anhören musste, könne er auch bei diesem Thema nicht nachvollziehen. "Ich bin einfach nur ein Vater, der liebt und versucht, mit vollem Herzen diese kleine Seele zu beschützen und dieser kleinen Seele irgendwo den Weg zu zeigen", so Aminati.

Er selbst habe wiederum keinen guten Vater gehabt und lasse sich genau davon antreiben: "Ich bin jetzt auch der Papa, den ich mir selber gewünscht hätte." Er sei für seine Tochter extra ins Grüne gezogen und habe sich "komplett ausgerichtet auf Familie." Am Ende des Videos richtet sich der "taff"-Host direkt an seine Tochter: "Ohne dich zu sein, ist für mich unvorstellbar. Ich liebe dein Lächeln und jetzt schon auf deinem Gesicht so viel Weisheit zu sehen."

Über die Trennung von seiner Ehefrau sprach Daniel Aminati nicht konkret. Die beiden hatten im April 2022 vier Monate vor der Geburt ihres Kindes geheiratet und sich im vergangenen Herbst getrennt. Patrice Aminati kämpft seit drei Jahren gegen schwarzen Hautkrebs; eine vollständige Heilung ist nach eigenen Angaben nicht mehr möglich.