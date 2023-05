3 Pascal Lindner hat 2020 seine Arbeitszeit von 40 Wochenstunden auf 35 reduziert. Foto: privat/p

Vor allem junge Menschen achten zunehmend auf eine gute Balance zwischen Job und Freizeit. Pascal Lindner, Teamleiter bei Bosch, hat seine Arbeitszeit reduziert. Die freie Zeit nutzt er für ein besonderes Hobby.









Heilbronn/Stuttgart - Um für die Kinder da zu sein, wenn sie aus der Kita oder der Schule kommen. Um Eltern oder andere Angehörige zu betreuen, die Hilfe benötigen. Das sind häufige Gründe, warum Menschen in Teilzeit arbeiten. Aber nur für sich selbst, für die eigenen Hobbys? Noch kommt es eher selten vor, dass jemand weniger arbeitet und auf Geld verzichtet, nur weil er es eben so möchte. Noch – denn das ändert sich gerade. Vor allem die Jüngeren legen immer mehr Wert auf die Work-Life-Balance, also die Ausgeglichenheit zwischen Job und dem restlichen Leben. Viele sind nicht mehr bereit, das Eine für das Andere aufzugeben.