Teilzeit im Kreis Ludwigsburg: „Keine Lust-und-Laune-Entscheidung“ – Gewerkschaft appelliert an CDU

Im Kreis Ludwigsburg arbeiten aktuell 58.500 Menschen in Teilzeit, überwiegend Frauen. Das passiere nicht aus Bequemlichkeit. Was fordert die NGG von der CDU?
Im Landkreis Ludwigsburg haben rund 58.500 Menschen einen Teilzeitjob. Die Teilzeitarbeit ist weiblich: 80 Prozent davon sind Frauen. Darauf weist die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) unter Berufung auf die Zahlen der Arbeitsagentur hin. So liege bei den Vollzeitjobs der Anteil der Frauen im Landkreis Ludwigsburg bei lediglich 31 Prozent.