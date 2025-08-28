Teilstück Aldingen bis Pattonville: Linie U14 wird nur verlängert, wenn Ludwigsburger Stadtbahn kommt

Eine mögliche Verlängerung der U14 von Remseck nach Pattonville hängt davon ab, ob die Stadtbahn Lucie als Ganzes kommt. Die Kosten wären sonst im Vergleich zum Nutzen zu hoch.
Spätestens Ende des Jahres sollen die Ludwigsburger Stadträte in Sachen Stadtbahnplanung endgültig die Daumen heben oder senken. Zuletzt waren immer mehr kritische Stimmen zu hören gewesen – zum einen aus finanziellen Gründen, zum anderen wegen neuen Überlegungen zur Trassenführung, da sich die genehmigte Variante wegen unvorhersehbarer Schwierigkeiten offenbar nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten umsetzen lässt. Doch auch die neue Trasse stößt in der Barockstadt auf wenig Gegenliebe.