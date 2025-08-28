Teilstück Aldingen bis Pattonville: Linie U14 wird nur verlängert, wenn Ludwigsburger Stadtbahn kommt

Eine mögliche Verlängerung der U14 von Remseck nach Pattonville hängt davon ab, ob die Stadtbahn Lucie als Ganzes kommt. Die Kosten wären sonst im Vergleich zum Nutzen zu hoch.

Spätestens Ende des Jahres sollen die Ludwigsburger Stadträte in Sachen Stadtbahnplanung endgültig die Daumen heben oder senken. Zuletzt waren immer mehr kritische Stimmen zu hören gewesen – zum einen aus finanziellen Gründen, zum anderen wegen neuen Überlegungen zur Trassenführung, da sich die genehmigte Variante wegen unvorhersehbarer Schwierigkeiten offenbar nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten umsetzen lässt. Doch auch die neue Trasse stößt in der Barockstadt auf wenig Gegenliebe.

Unterdessen werden die Bewohner umliegender Gemeinden, die am meisten von einer Stadtbahn profitieren würden, unruhig. Unlängst erreichte unsere Zeitung die Anfrage eines Lesers, wie weit denn die Planungen zu einer Verlängerung der U14 von Remseck nach Pattonville gediehen seien. Bislang ist angedacht, dass sich die beiden Stadtbahnen aus Richtung Stuttgart beziehungsweise aus Richtung Ludwigsburg dort treffen.

Stuttgarter Straßenbahnen halten sich bedeckt

Die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB), die die U14 gegebenenfalls von Remseck bis Pattonville verlängern würde, halten sich dazu bedeckt. „Die SSB ist im Planungsprozess bisher nur begleitend involviert“, teilt eine Sprecherin mit. Ein direkter Einstieg der SSB in das Projekt könne erst erfolgen, wenn alle Voraussetzungen für eine Realisierung des Projektes, insbesondere der Nachweis der Förderfähigkeit im Rahmen der standardisierten Bewertung, erfolgt sei.

Michael Ilk, der Geschäftsführer des Zweckverbands, teilt dazu mit: „Die Strecke Hornbach – Pattonville, also die alleinige Verlängerung der SSB-Linie, ist aller Voraussicht nach nicht wirtschaftlich, das heißt, da wird der Nutzen-Kosten-Index, soweit heute schon abschätzbar, unter 1 liegen. Dieser Ast alleine wird also nicht förderfähig sein, an diesem Ast allein hat die SSB kein Interesse.“ Und weiter: „Nur wenn die Bahn weitergeführt wird von Pattonville bis nach Ludwigsburg und von dort weiter bis Markgröningen und Schwieberdingen ist zu erwarten, dass es ein positives Ergebnis der standardisierten Bewertung geben wird. Und nur dann wird gefördert und gebaut.“

Teilstrecke Aldingen-Ludwigsburg allein würde wohl durchfallen

Andreas Fritz, der Sprecher des Landratsamts, erklärt dazu, das Ergebnis einer Untersuchung vor knapp zehn Jahren habe ergeben, dass ein Streckenast von Remseck-Aldingen zum Bahnhof Ludwigsburg ohne Verlängerung nach Markgröningen einen Nutzen-Kosten-Faktor von knapp unter 1 ergeben hätte und somit nicht förderfähig gewesen wäre.

Mittlerweile hätten sich zwar die Berechnungsvorschriften geändert und Klima- und Umweltschutzaspekte spielten dabei eine wichtigere Rolle. Dennoch sei „zu vermuten, dass sich die Bewertung dieses Astes immer noch im Bereich um den Wert 1 herum einpendeln wird. Ein noch kürzerer Stummel, wie ihn die Verlängerung der U14 darstellen würde, wird aller Voraussicht nach nicht förderfähig sein. Hierzu gibt es aber keine aktuelle Berechnung.“

Anders sehe es hingegen bei der Markgröninger Bahn aus. Da hätten frühere Berechnungen ein sehr hohes Fahrgastpotenzial bestätigt, sodass der Nutzen-Kosten-Faktor sehr deutlich über einem Wert von 1 gelegen habe. Allerdings geht man beim Zweckverband von 10.000 möglichen Fahrgästen aus – obwohl Markgröningen und Schwieberdingen zusammen nur rund 25.000 Einwohner haben. Remseck allein hat mehr als 26.000.

Untersucht werden auch Teilstrecken und „sinnvolle Trassenvarianten“

Fritz betont, man habe nicht nur die Bewertung der Markgröninger Bahn und der Gesamtstrecke in Auftrag gegeben, sondern man wolle auch einzelne Trassenteile und sinnvolle Trassenvarianten untersuchen lassen, „um Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit ein Gefühl von der möglichen Bedeutsamkeit der Strecke zu vermitteln.“ Daher halte man das in wenigen Wochen zu erwartende Ergebnis der Bewertungen für aussagekräftig.