Teils höchste Warnstufe erwartet: Mildes Wetter lässt Waldbrandgefahr im Südwesten steigen

Am 1. Mai zieht es viele Menschen ins Freie. Sie müssen bei Wanderungen und beim Grillen aber vorsichtig sein, da das Risiko für Waldbrände hoch ist. Was bedeutet das für den Feiertag?
Weitgehend trockenes und mildes Wetter lädt in Baden-Württemberg zu Ausflügen, Grillabenden und Zeit im Freien ein – lässt vielerorts aber auch die Gefahr von Waldbränden steigen. Bereits am Dienstag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) verbreitet mit der Gefahrenstufe 3, örtlich auch mit Stufe 4. Zur Wochenmitte nimmt das Risiko demnach weiter zu, bis am Donnerstag in manchen Regionen auch die höchste Warnstufe 5 erreicht wird. Betroffen ist vor allem der Südosten des Landes.